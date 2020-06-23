В Минобразования планируют начать учебный год для первокурсников с 17 сентября

Кабинет Министров еще не принял решение относительно обучения в школах с 1 сентября из-за непредсказуемой эпидемиологической ситуации в стране. Об этом в интервью "РБК Украина" рассказала временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.

"Внутри Кабмина нет такого решения. Пока что адаптивный карантин продлен до 31 июля. Как будет развиваться эпидемическая ситуация, трудно судить. Бесспорно, я за то, чтобы дети вернулись в школу. Но чтобы условия обучения в школе были безопасными. Поэтому сейчас мы готовимся к проведению ВНО и вступительной кампании. Наша основная задача – это сохранение здоровья участников образовательного процесса", - сказала она.



Кроме того, Минобразования совместно с Минздравом готовят дополнительные протоколы, которые будут определять меры безопасности в учреждениях образования к возвращению детей с 1 сентября.



"Я уверена, что новый учебный год для учащихся школ начнется с 1 сентября. Для студентов первого курса с 17 сентября. Мы предусмотрели корректирующее обучение в следующем году, чтобы каждый учитель понял, как освоили материал его ученики", - подытожила Мандзий.



Как сообщали Українські Новини, Зеленский одобрил добровольное прохождение ВНО для выпускников школ в 2020 году.



Кроме того, госкомиссия по техногенно-экологической безопасности разрешила провести ВНО.