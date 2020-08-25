Ученикам начальных классов разрешили ходить по школе без масок

Ученики с 1 по 4 классы смогут перемещаться в школах без масок, а кое-где учителям нужно будет надевать защитный щиток.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"Для учеников первых и четвертых классов перемещение по помещению учреждения образования будет разрешаться без использования маски или респиратора", - сказал он.

Министр сообщил, что по результатам консультаций с международными экспертами в ранее принятые рекомендации по мерам безопасности в учебных заведениях в связи с коронавирусом внесен ряд изменений.

В регионах, отнесенных к "оранжевой" зоне эпидемической опасности учителям рекомендуется преподавать в защитном щитке, в "желтой" и "зеленой" – соблюдать безопасную дистанцию.

Допуск учителей на работу может быть только после проведения термометрии.

В случае подтверждения коронавируса у ученика весь класс должен пойти на самоизоляцию.

Дозаторы и антисептики должны быть в учебном заведении только на входе, в дальнейшем ученикам и преподавателям рекомендуется тщательно мыть руки после каждого урока.

Степанов пообещал, что обновленные правила будут в доступной и наглядной форме сегодня размещены на сайте Министерства здравоохранения уже сегодня, 25 августа.

Как сообщали Українськi Новини, заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что первоклассники должны пройти медицинский осмотр перед началом учебного года.

Ранее Ляшко сообщил, что в школах "оранжевой" зоны учителя будут преподавать в защитном щитке. Учителям в "зеленой" зоне будет необязательно носить маску во время урока.



Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в школах с 1 сентября учителям и школьникам будут измерять температуру перед допуском к занятиям.

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