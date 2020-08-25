подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
25 августа 2020, вторник, 10:43 203
Общество 2020-08-25T10:45:01+03:00
Українські Новини
Ученикам начальных классов разрешили ходить по школе без масок

Ученикам начальных классов разрешили ходить по школе без масок

Кира Молчанова
Школа, 1 сентября, Карантин, Маска, медицинская маска, начальная школа, Обучение в школах
Школа. Фото: Pixabay
Школа. Фото: Pixabay

Ученики с 1 по 4 классы смогут перемещаться в школах без масок, а кое-где учителям нужно будет надевать защитный щиток.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"Для учеников первых и четвертых классов перемещение по помещению учреждения образования будет разрешаться без использования маски или респиратора", - сказал он.

Министр сообщил, что по результатам консультаций с международными экспертами в ранее принятые рекомендации по мерам безопасности в учебных заведениях в связи с коронавирусом внесен ряд изменений.

В регионах, отнесенных к "оранжевой" зоне эпидемической опасности учителям рекомендуется преподавать в защитном щитке, в "желтой" и "зеленой" – соблюдать безопасную дистанцию.

Допуск учителей на работу может быть только после проведения термометрии.

В случае подтверждения коронавируса у ученика весь класс должен пойти на самоизоляцию.

Дозаторы и антисептики должны быть в учебном заведении только на входе, в дальнейшем ученикам и преподавателям рекомендуется тщательно мыть руки после каждого урока.

Степанов пообещал, что обновленные правила будут в доступной и наглядной форме сегодня размещены на сайте Министерства здравоохранения уже сегодня, 25 августа.

Как сообщали Українськi Новини, заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что первоклассники должны пройти медицинский осмотр перед началом учебного года.

Ранее Ляшко сообщил, что в школах "оранжевой" зоны учителя будут преподавать в защитном щитке. Учителям в "зеленой" зоне будет необязательно носить маску во время урока.


Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в школах с 1 сентября учителям и школьникам будут измерять температуру перед допуском к занятиям.

Больше новостей о: Школа 1 сентября Карантин Маска медицинская маска начальная школа Обучение в школах

Полиция закрыла дело о гибели депутата Тымчука
Заболеваемость коронавирусом падает третий день подряд, а смертность начала расти
Новости
В Киеве объявили штормовое предупреждение. В местах возможных подтоплений дежурит техника 11:01
Рубль в начале рабочей недели упал. Курс российской нацвалюты на 25 августа 10:58
Сегодня киевское "Динамо" сыграет с донецким "Шахтером" в Суперкубке Украины. Где смотреть матч 10:45
Ученикам начальных классов разрешили ходить по школе без масок 10:43
Жители Запорожской области продолжают гасить долги за потребленный газ 10:30 Пресс-релиз
больше новостей
Пенсия. Фото: dengi.ua
Стаж больше на 20 лет, а пенсии одинаковые: в Минсоце объяснили, от чего зависит размер выплат 05:30 Инфографика
Мировые лидеры поздравили Украину с Днем независимости: что пожелали иностранные партнеры 23:25
Минздрав за сутки сократил количество ПЦР-тестирований почти на 40% 10:58
Карантин. Фото: pexels
С сегодняшнего дня вступают в силу изменения по карантинным зонам. Где и какие ограничения ожидают украинцев 06:00
Зарплаты от 80 тысяч гривен. Какие вакансии в Украине самые высокооплачиваемые 05:30
больше новостей
Пенсия. Фото: dengi.ua
Стаж больше на 20 лет, а пенсии одинаковые: в Минсоце объяснили, от чего зависит размер выплат 05:30 Инфографика
Те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, а не проповеди с патриотизмом, - Зеленский 11:30
Украинцев будут штрафовать за "модные" автономера: кого это коснется 21:26
Аласания не имел оснований не пускать на песенный конкурс 12-летнего сироту, — спикер Рады 17:32
Праворадикалы в Одессе напали на депутата Плачкову по приказу Труханова, — ОПЗЖ 19:42
больше новостей
Спасатели предупредили украинцев о грозах и ливнях по всей стране
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok