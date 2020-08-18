В школах "оранжевой" зоны учителя будут преподавать в защитном щитке, — Ляшко

Учителя будут преподавать в защитном щитке в школах "оранжевой" зоны. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на конференции "Образование в условиях пандемии: как организовать учебный год 2020-2021", передают Українськi Новини. "В "оранжевой" зоне мы дадим рекомендации учителям все таки надевать защитный щиток, который является прозрачным, который позволяет передавать эмоции", - сказал он. В то же время, учителям в "зеленой" зоне будет необязательно носить маску во время урока. Ляшко также отметил, что учителя с температурой выше 37.2 градуса не будут допущены в школу. Министерство здравоохранения также предлагает начинать уроки в разное время для разных возрастных групп, чтобы минимизировать контакты учеников между собой. Учителя также должны спрашивать у учеников об их самочувствии, чтобы в случае чего выявить симптомы коронавируса. В туалетах должны находится только сухие одноразовые салфетки, мыло должно быть жидким. Ляшко подчеркнул, что в "красной" зоне будет введено онлайн-обучение. "Мы понимаем, что если будут некоторые школы в "красной" зоне, то будет введено онлайн-обучение", - отметил Ляшко. Онлайн-обучение будет введено только на период нахождения региона в "красной" зоне. Как сообщали Українськi Новини, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что учебный год в Украине начнется 1 сентября.Кроме того, как и при каких условиях начнут обучение в Украине.