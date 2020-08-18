В школах "оранжевой" зоны учителя будут преподавать в защитном щитке, — Ляшко

Учителя будут преподавать в защитном щитке в школах "оранжевой" зоны.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на конференции "Образование в условиях пандемии: как организовать учебный год 2020-2021", передают Українськi Новини.

"В "оранжевой" зоне мы дадим рекомендации учителям все таки надевать защитный щиток, который является прозрачным, который позволяет передавать эмоции", - сказал он.

В то же время, учителям в "зеленой" зоне будет необязательно носить маску во время урока.

Ляшко также отметил, что учителя с температурой выше 37.2 градуса не будут допущены в школу.

Министерство здравоохранения также предлагает начинать уроки в разное время для разных возрастных групп, чтобы минимизировать контакты учеников между собой.

Учителя также должны спрашивать у учеников об их самочувствии, чтобы в случае чего выявить симптомы коронавируса.

В туалетах должны находится только сухие одноразовые салфетки, мыло должно быть жидким.

Ляшко подчеркнул, что в "красной" зоне будет введено онлайн-обучение.

"Мы понимаем, что если будут некоторые школы в "красной" зоне, то будет введено онлайн-обучение", - отметил Ляшко.

Онлайн-обучение будет введено только на период нахождения региона в "красной" зоне.

Как сообщали Українськi Новини, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что учебный год в Украине начнется 1 сентября.

Кроме того, как и при каких условиях начнут обучение в Украине.

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