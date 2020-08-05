Минобразования опубликовало рекомендации по работе школ с 1 сентября

Как будут работать школы во время карантина. Фото: Pixabay

Как будут работать школы во время карантина. Фото: Pixabay

В то время, как учебный год в школах завершился дистанционно, с 1 сентября в учебных заведениях должны будут обеспечить соблюдение социальной дистанции и правил гигиены, а ученикам с заболеваниями дыхательной и иммунной систем рекомендуется учиться дистанционно или на экстернате. Рекомендации для работы школ в условиях карантина опубликовало Министерство образования и науки.

Так, сообщается, что для старта учебного года рекомендуется обеспечить школы дезинфицирующими и моющими средствами, средствами индивидуальной защиты, оборудовать места для обработки рук и сбора использованных масок и перчаток, создать условия для социального дистанцирования и избежания скоплений.

Кроме того, для создания условий социального дистанцирования рекомендуется:

открыть несколько входов

увеличить расстояние между партами

использовать разметку на полу для организованного движения по коридорам

использовать большие помещения - актовые залы и коридоры, адаптированные для нужд обучения

проводить занятия на открытом воздухе

установить гибкий график начала занятий для различных категорий учеников

Также школам советуют закрепить за классами отдельные учебные кабинеты, а учителям - минимизировать физический контакт с учениками. Руководство школ может ввести гибкую структуру учебного года с возможностью переноса сроков каникул, начала и завершения семестров с учетом эпидемиологической ситуации.

Работа групп продленного дня должна быть организована с учетом временных рекомендаций главного государственного санитарного врача.

Учеников с хроническими легочными болезнями, расстройствами иммунной системы, сахарным диабетом рекомендуют перевести на экстернат или дистанционное обучение.

В Минобразования также добавили, что решение об особенностях работы школы в условиях "зеленого", "желтого" и "оранжевого" карантина принимает педсовет с учетом рекомендаций главного санитарного врача.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский считает, что Украина пока технически не готова к тому, чтобы с начала нового учебного года 2020/2021 обучение проходило дистанционно.

Ранее Минобразования рассказало, как могут учиться школьники с 1 сентября.