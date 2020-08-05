подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
05 августа 2020, среда, 21:49 9
Кабмин 2020-08-05T21:50:01+03:00
Українські Новини
Минобразования опубликовало рекомендации по работе школ с 1 сентября

Минобразования опубликовало рекомендации по работе школ с 1 сентября

Елена Новикова
Минобразования, 1 сентября, Карантин, Школы, Обучение в школах, карантин в Украине, Школы на карантине
Как будут работать школы во время карантина. Фото: Pixabay
Как будут работать школы во время карантина. Фото: Pixabay

В то время, как учебный год в школах завершился дистанционно, с 1 сентября в учебных заведениях должны будут обеспечить соблюдение социальной дистанции и правил гигиены, а ученикам с заболеваниями дыхательной и иммунной систем рекомендуется учиться дистанционно или на экстернате. Рекомендации для работы школ в условиях карантина опубликовало Министерство образования и науки.

Так, сообщается, что для старта учебного года рекомендуется обеспечить школы дезинфицирующими и моющими средствами, средствами индивидуальной защиты, оборудовать места для обработки рук и сбора использованных масок и перчаток, создать условия для социального дистанцирования и избежания скоплений.

Кроме того, для создания условий социального дистанцирования рекомендуется:

  • открыть несколько входов
  • увеличить расстояние между партами
  • использовать разметку на полу для организованного движения по коридорам
  • использовать большие помещения - актовые залы и коридоры, адаптированные для нужд обучения
  • проводить занятия на открытом воздухе
  • установить гибкий график начала занятий для различных категорий учеников

Также школам советуют закрепить за классами отдельные учебные кабинеты, а учителям - минимизировать физический контакт с учениками. Руководство школ может ввести гибкую структуру учебного года с возможностью переноса сроков каникул, начала и завершения семестров с учетом эпидемиологической ситуации.

Работа групп продленного дня должна быть организована с учетом временных рекомендаций главного государственного санитарного врача.

Учеников с хроническими легочными болезнями, расстройствами иммунной системы, сахарным диабетом рекомендуют перевести на экстернат или дистанционное обучение.

В Минобразования также добавили, что решение об особенностях работы школы в условиях "зеленого", "желтого" и "оранжевого" карантина принимает педсовет с учетом рекомендаций главного санитарного врача.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский считает, что Украина пока технически не готова к тому, чтобы с начала нового учебного года 2020/2021 обучение проходило дистанционно.

Ранее Минобразования рассказало, как могут учиться школьники с 1 сентября

Больше новостей о: Минобразования 1 сентября Карантин Школы Обучение в школах карантин в Украине Школы на карантине

Членам набсовета "Нефтегаза" установили максимальный размер месячного вознаграждения в 246,8 тысяч
К ослаблению карантина не готовы Киев и 10 областей
Новости
Минобразования опубликовало рекомендации по работе школ с 1 сентября 21:49
Пингвинчики вернулись на станцию
Из-за анормально теплой зимы в Антарктиду вернулись пингвины 21:40
Зеленский назначил Татарова заместителем Ермака 21:39
Засуха охватит все области, жара усилится до +35. Прогноз погоды на 6 августа 21:00
СБУ задержала экс-боевика батальона "Восток", который участвовал в боях в районе Донецкого аэропорта 20:54
больше новостей
Пенсии повысили еще одной категории украинцев: кто получит надбавку и в каком размере 05:30 Инфографика
Суд удовлетворил жалобу Портнова о закрытии производства в отношении Порошенко и Парубия 10:11
Экс-президент Порошенко возвращался из отпуска в Турции рейсом за 15 тыс. евро 23:48
Минздрав провел рекордное количество тестов на коронавирус за сутки 10:00
У Игоря Коломойского умерла мать 10:37
больше новостей
Суд удовлетворил жалобу Портнова о закрытии производства в отношении Порошенко и Парубия 10:11
ГБР передало в суд дело против Федины и Зверобой об угрозах Зеленскому 13:30
Экс-президент Порошенко возвращался из отпуска в Турции рейсом за 15 тыс. евро 23:48
Антон Кучухидзе: легализация игорного бизнеса и местные политиканы 12:27 Мнение
"Укроборонпром" закупает 30 тысяч порций кофе и кофемашину 12:55
больше новостей
В Киеве на 11 пляжах выявили кишечную палочку. Где нельзя купаться
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok