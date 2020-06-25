Вступительная кампания в вузы начнется 1 августа

Вступительная кампания в высшие учебные заведения начнется 1 августа.

Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий, передают Українськi Новини.

"Вступительная кампания в высшие учебные заведения начнется с 1 августа", - сказала она.

Мандзий отметила, что электронные заявки на поступление в вузы можно будет подавать до 22 августа.

В случае отсутствия свидетельства о полном среднем общем образовании до 22 августа, можно подать заявление в электронном кабинете поступающего без свидетельства, но с записью о его заказе.

Как сообщали Українськi Новини, внешнее независимое оценивание (ВНО) пройдет с 25 июня по 17 июля, результаты объявят до 29 июля.

Дополнительная сессия ВНО пройдет с 24 июля по 10 августа.

Выпускники школ и высших учебных заведений не подлежат военному призыву летом этого года, хотя его планировали провести в мае-июне.

Ранее министерство продлило дополнительную регистрацию на ВНО 2020 с 25 мая по 9 июня для отдельных категорий лиц.