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25 июня 2020, четверг, 15:23 361
Общество 2020-06-25T16:30:03+03:00
Українські Новини
Вступительная кампания в вузы начнется 1 августа

Вступительная кампания в вузы начнется 1 августа

Ольга Фандорина
ВНО, выпускники, ВНО-2020, вступительная кампания-2020

Вступительная кампания в высшие учебные заведения начнется 1 августа.

Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий, передают Українськi Новини.

"Вступительная кампания в высшие учебные заведения начнется с 1 августа", - сказала она.

Мандзий отметила, что электронные заявки на поступление в вузы можно будет подавать до 22 августа.

В случае отсутствия свидетельства о полном среднем общем образовании до 22 августа, можно подать заявление в электронном кабинете поступающего без свидетельства, но с записью о его заказе.

Как сообщали Українськi Новини, внешнее независимое оценивание (ВНО) пройдет с 25 июня по 17 июля, результаты объявят до 29 июля.

Дополнительная сессия ВНО пройдет с 24 июля по 10 августа.

Выпускники школ и высших учебных заведений не подлежат военному призыву летом этого года, хотя его планировали провести в мае-июне.

Ранее министерство продлило дополнительную регистрацию на ВНО 2020 с 25 мая по 9 июня для отдельных категорий лиц.

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