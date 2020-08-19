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19 августа 2020, среда, 13:07 103
Общество 2020-08-19T13:07:22+03:00
Українські Новини
Первоклассники должны пройти медосмотр перед началом учебного года, — Ляшко

Первоклассники должны пройти медосмотр перед началом учебного года, — Ляшко

Валерия Драгомирова
Медосмотр, Обучение в школах, Первоклассники
Школа. Фото: pixabay
Школа. Фото: pixabay

Первоклассники должны пройти медицинский осмотр перед началом учебного года, который начнется вовремя

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге по результатам заседании Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, передают Українськi Новини.

"Медицинские осмотры перед учебным годом проводятся для детей 1-го класса", - сказал он.

Ляшко отметил, что другим детям нужно проходить медосмотр раз в год.

Как сообщали Українськi Новини, Ляшко сообщил, что в школах "оранжевой" зоны учителя будут преподавать в защитном щитке. Учителям в "зеленой" зоне будет необязательно носить маску во время урока.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в школах с 1 сентября учителям и школьникам будут измерять температуру перед допуском к занятиям.

Также Минобразования продлило сроки вступительной кампании в учреждения профтехобразования. 

Тем временем как и при каких условиях начнут обучение в Украине

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