Первоклассники должны пройти медосмотр перед началом учебного года, — Ляшко

Первоклассники должны пройти медицинский осмотр перед началом учебного года, который начнется вовремя. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге по результатам заседании Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, передают Українськi Новини."Медицинские осмотры перед учебным годом проводятся для детей 1-го класса", - сказал он.Ляшко отметил, что другим детям нужно проходить медосмотр раз в год.Как сообщали Українськi Новини, Ляшко сообщил, что в школах "оранжевой" зоны учителя будут преподавать в защитном щитке. Учителям в "зеленой" зоне будет необязательно носить маску во время урока.Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в школах с 1 сентября учителям и школьникам будут измерять температуру перед допуском к занятиям.Также Минобразования продлило сроки вступительной кампании в учреждения профтехобразования. Тем временем как и при каких условиях начнут обучение в Украине.