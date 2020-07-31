Без масок на уроках, но с температурным скринингом персонала. Минздрав утвердил рекомендации для работы учебных заведений в карантин

Без масок на уроках, но с температурным скринингом персонала. Минздрав утвердил рекомендации для работы учебны

Допуск в учебные заведения будет осуществляться только в масках, но ученики могут не носить маски на занятиях, в то время, как Президент Владимир Зеленский заявил, что к дистанционному обучению с сентября Украина не готова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки, передают Українськi Новини.

"С 1 сентября в учебные заведения будут допускать только в масках или респираторах, в то же время на занятиях маски можно будет не использовать. Педагоги будут опрашивать учеников/студентов касательно их самочувствия и смогут проводить уроки на открытом воздухе. Соответствующие рекомендации по организации образовательного процесса сегодня, 30 июля 2020 года, утвердил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко", - говорится в нем.

В сообщении отмечается, что временные рекомендации разработаны для учреждений внешкольного, общего среднего, специального перед высшим, профессионально-технического образования и высших учебных заведений.

Так, в период карантина в учебные заведения не будут допускать родителей или сопровождающих лиц - кроме тех, кто сопровождает лиц с инвалидностью.

На занятиях защитные маски или респираторы можно не использовать, однако во время передвижения по учебным заведениям ношение масок является обязательным.

Перед занятиями педагоги будут опрашивать учеников/студентов по поводу их самочувствия и тех, у кого обнаружат симптомы острых респираторных заболеваний, оперативно будут направлять к медработнику для осмотра.

Персоналу будут проводить обязательную термометрию и не допускать в заведение с температурой выше 37,2 градуса.

В то же время для учеников и студентов температурный скрининг не будет обязательным.

Учебным заведениям также рекомендуется адаптировать образовательный процесс, в частности по возможности проводить занятия на открытом воздухе, предусмотреть возможность определять для различных классов и групп разное время начала и окончания занятий, перерывов, а также ограничить проведение массовых мероприятий (совещаний, собраний) в закрытых помещениях.

В заведении также необходимо будет предупреждать образование скоплений учеников/студентов и минимизировать их передвижение между кабинетами и аудиториями.

Кроме этого, учебные заведения должны быть обеспечены на период карантина: местами для обработки рук антисептиками на входе во все помещения; сбором использованных масок и перчаток в отдельные контейнеры; плакатами, баннерами о респираторной гигиене и этикете кашля; оборудованными медпунктами: бесконтактными термометрами, дезинфекторами, средствами индивидуальной защиты; разметкой на полу для придерживания дистанции и организованного движения по коридорам.

Также должно осуществляться проветривание помещений не менее 10 минут после каждого занятия; очистка и дезинфекция поверхностей (дверных ручек, столов, мест для сидения, перил) после проведения занятий в конце рабочего дня.

Кроме того, рекомендации устанавливают особенности организации питания.

Так, в период карантина не разрешается питание по типу "шведского стола" и с самообслуживанием.

Заведение должно иметь график питания, расстояние между столами должно составлять не менее 1,5 м, а за столом должно быть не более 4 человек.

Работники пищеблока будут работать в защитных масках и одноразовых перчатках, а работники, которые выдают блюда или осуществляют расчет, дополнительно будут иметь защитные очки или щиток.

Руководители учебных заведений также должны обеспечить проведение разъяснений и инструктажей для персонала и соискателей о том, как предотвратить заражение и распространение коронавируса, как реагировать на симптомы COVID-19, как правильно использовать и утилизировать маски/респираторы, перчатки.

Кроме того, рекомендовано разработать алгоритмы действий на случай чрезвычайной ситуации, связанной со случаями COVID-19 в заведении.

Также установлены рекомендации по перевозке детей и работников учебных заведений в школьном транспорте.

Перевозчику необходимо обеспечить водителей масками/респираторами и антисептиками для рук, ежедневно контролировать их состояние здоровья и не допускать к работе лиц с признаками острой респираторной болезни и температурой выше 37,2 градуса.

Салон транспорта необходимо дезинфицировать в начале и конце рабочей смены.

В салон автотранспорта пассажиры будут допускаться только при наличии защитной маски/респиратора.

Количество пассажиров должно быть в пределах количества мест для сидения.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине учебный год начнется 1 сентября, но организовывать учебу в школе будут в соответствии с карантинными нормами в каждом регионе.

Ранее в Минобразования рассказали, как могут учиться школьники с 1 сентября.