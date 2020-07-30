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  • Учебный год по всей территории Украины начнется вовремя. Шмыгаль рассказал, как будут работать школы
30 июля 2020, четверг, 20:50 288
Общество 2020-07-30T21:01:44+03:00
Українські Новини
Учебный год по всей территории Украины начнется вовремя. Шмыгаль рассказал, как будут работать школы

Учебный год по всей территории Украины начнется вовремя. Шмыгаль рассказал, как будут работать школы

Кира Молчанова
Кабмин, Школа, 1 сентября, Карантин, Учебный год, Денис Шмыгаль
Карантин, школа, занятия на карантине, учебный год. Фото: Pixabay
Карантин, школа, занятия на карантине, учебный год. Фото: Pixabay

Учебный год в Украине начнется вовремя 1 сентября, но организовывать учебу в школе будут в соответствии с карантинными нормами в каждом регионе. Так, в Киеве готовят несколько сценариев начала занятий.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании с руководителями областей, передают Українськi Новини.

"Учебный год по всей территории Украины начнется вовремя, с 1 сентября, в соответствии с особенностями эпидемической ситуации в конкретном регионе или отдельной административно-территориальной единице", - цитирует пресс-служба Кабинета Министров его слова.

Премьер-министр напомнил, что с 1 августа вступают в силу новые правила адаптивного карантина, согласно которым регионы Украины будут делиться в зависимости от эпидемической ситуации на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную.

Он уточнил, что на определенных территориях, в районах, городах, отнесенных к "красной зоне", будут приниматься отдельные решения.

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что в постановлении от 22 июля прописаны правила организации работы учебных заведений.

Ляшко сообщил, что они направлены прежде всего на предотвращение возможного общения детей различных возрастных групп.

Так, правительство просит организовать начало уроков для детей различных возрастных групп в разное время.

Главный государственный санитарный врач добавил, что преподавательский состав должен будут проходить ежедневную термометрию и быть в масках до начала урока.

Для детей будут действовать другие нормы.

Им не будут измерять температуру, но будет введен опрос детей о состоянии здоровья.

В случае появления у ребенка симптомов острой респираторной вирусной инфекции предусматривается проведение термометрии и консультации медицинского работника.

Во время совещания Шмыгаль подчеркнул, что критически необходимо обеспечить учебные заведения книгами, завершить все реконструкции и ремонты помещений до 1 сентября.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки разрабатывают правила организации обучения в следующем учебном году.

Кроме того, Сергей Шкарлет заявил о возможной смешанной форме обучения для школьников с 1 сентября.

Пока Президент Владимир Зеленский считает, что Украина пока технически не готова к тому, чтобы с начала нового учебного года 2020/2021, с сентября, обучение проходило дистанционно.

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