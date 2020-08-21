Что делать учителю, если у ученика симптомы COVID-19. Опубликована инструкция

Учебный год в Украине начнется вовремя. Так утверждают в Кабмине. Кроме того, там опубликовали правила, по которым будут работать школы. На случай, если у школьника обнаружатся симптомы коронавируса, Департамент образования и науки Киева разработал рекомендации для учителей и школьной администрации.

Об этом написала на своей странице в Facebook директор департамента Елена Фиданян.

По ее словам, рекомендации украинским учителям составлены на основе зарубежного опыта. Результат они расписали в регламенте и визуализировали в виде брошюры.

Алгоритм действий, если у ребенка обнаружили симптомы коронавируса:

учитель или воспитатель дистанционно, с помощью телефонной связи информирует дежурного администратора и медицинского работника;

медицинский работник забирает ребенка в изолятор и сообщает заместителю по хозяйственной части о помещении, где необходимо осуществить дезинфекцию;

детей группы или класса изолируются. Детям запрещают передвигаться по детскому саду и школе. В случае необходимости медицинский работник вызывает скорую медицинскую помощь,

технический работник проводит дезинфекцию помещений;

дежурный администратор информирует родителей и районное управление образования об обнаружении ребенка с признаками болезни, ограничивает вход в помещения, где находился ребенок;

учитель или воспитатель проводит инструктаж с детьми, которые были в контакте с ребенком с признаками болезни. Дети из группы или класса, где обнаружен ребенк с признаками болезни, переходят на самоизоляцию до получения результатов лабораторных исследований;

если тест не подтверждает COVID-19 - дети группы или класса возвращаются к учебе;

если же тест подтверждает болезнь, дети переходят на дистанционное обучение на 2 недели.

Что делать учителям, если у ребенка признаки коронавируса. Инфографика: Департамент образования и науки Киева

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Денис Шмыгаль выступает за начало учебного года с информирования учеников о мерах защиты от коронавируса.

В Министерстве образования и науки сообщили, что у школьников в первые месяцы учебного года будут проверяться знания, которые они усваивали при дистанционном обучении. Проверка будет происходить благодаря "корректирующему обучению".

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