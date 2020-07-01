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01 июля 2020, среда, 06:50 118 Новости дня
Общество 2020-07-01T07:30:02+03:00
Українські Новини
У Зе валится рейтинг, Жуляны сокращают людей, Одессу подтопило

У Зе валится рейтинг, Жуляны сокращают людей, Одессу подтопило

Денис Иванеско
Одесса, Банкротство, Нацбанк, Депутаты, Погода, ОВГЗ, Мехико, Техосмотр, Cirque du Soleil, Потоп, Бикини, Александр Ткаченко, Владимир Зеленский, Юрий Бойко, Рейтинг Зеленского, Законопроект о медиа

Рейтинг Зеленского стремительно падает. За 2 месяца Зе потерял больше 10 процентных пунктов. Еще в апреле у него было 45%, а сегодня осталось 34%. Подбирает упавшие голоса, в основном, Юрий Бойко. За те же 2 месяца он улучшил свой результат в 2 раза - с 10% до 20%. Немного подрос и Порошенко.

В партийном рейтинге ситуация для Зе еще хуже.
И не стоит обольщаться, что Зеленский остается лидером опросов. У Януковича оставался первый рейтинг даже после побега в РФ)

Депутаты хотят вернуть техосмотр для автомобилей. Пока не для всех, а лишь для тех, кто не дотягивает до экологического стандарта "евро-4". 
Кто забыл, напомню, что техосмотр машин отменили в 2010 как коррупционный побор. Его мало кто проходил - водители предпочитали сдавать дань в ГАИ, чтоб избежать длинных проверок и придирок.  После отмены ТО никакого всплеска аварий не случилось. Но у депутатов слишком короткая память и сильно большое желание обложить людей новым налогом. 

После Карпат ненастье обручилось на Одессу. Посмотрите, как летняя гроза затопила Ланжерон. Воду в Одессе гоняют трактором)
А под Одессой пронесся смерч - редкое для наших широт явление.

Аэропорт "Киев" (Жуляны) сокращает половину персонала, чтобы пережить кризис. Уволят 1 тысячу человек( Пострадают и смежники – их в порту около 8 тыс. Спрос на авиаперевозки возвращается слишком медленно и вернётся к докризисному через несколько лет, полагают в Жулянах. 

Лучший цирк мира – Cirque du Soleil на грани банкротства. Долги превышают $1 млрд. Уволены 3 тыс. чел. Не выдержал карантина(  Хотя приносил прибыль все 36 лет своей работы.

Союз журналистов Украины и ряд уважаемых СМИ призвали отклонить законопроект "О медиа", написанный Александром Ткаченко, бывшим журналистом и нынешним министром культуры. Законопроект ограничивает свободу слова, разрешает Нацраде штрафовать СМИ и присылать в редакции разные предписания, что может быть использовано как давление или цензура.

Несмотря на кризис иностранцы вывели из Украины более $11 млрд в этом году. В основном – это доход от продажи облигаций ОВГЗ, проценты по кредитам или дивиденды. Чтоб понять насколько это большая цифра сравните ее с доходами заробитчан. В прошлом году миллионы украинских рабочих перевели из-за границы в Украину рекордную сумму - $12 млрд. А тут иностранцы в кризис за полгода легко вывели $11 млрд и даже не потеряли на курсе – Нацбанк старался, держал для них как мог.  

Кличко снова не смог ввести единый билет на проезд в метро и на наземном транспорте. Хотя обещал это сделать с 1 июля. И за пару часов до старта мэр понял, что ему мешают льготники. Очевидно, раньше понять этого не мог( При мэрстве Кличко киевские пробки обогнали Мехико, четвертую по размерам агломерацию мира. В среднем каждый год киевлянин теряет в пробках 9 дней своей жизни.

Вирусное видео. Героиня секс-скандала Клитина в бикини призвала бороться с политическими проститутами. Так она заявила о создании новой партии. И придумала первое задание для сторонников – определить натуральная ли у нее грудь.

В Киеве синоптики дождей на неделе не обещают. А на Западе будет лить

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