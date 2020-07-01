У Зе валится рейтинг, Жуляны сокращают людей, Одессу подтопило

Рейтинг Зеленского стремительно падает. За 2 месяца Зе потерял больше 10 процентных пунктов. Еще в апреле у него было 45%, а сегодня осталось 34%. Подбирает упавшие голоса, в основном, Юрий Бойко. За те же 2 месяца он улучшил свой результат в 2 раза - с 10% до 20%. Немного подрос и Порошенко.

В партийном рейтинге ситуация для Зе еще хуже.

И не стоит обольщаться, что Зеленский остается лидером опросов. У Януковича оставался первый рейтинг даже после побега в РФ)



Депутаты хотят вернуть техосмотр для автомобилей. Пока не для всех, а лишь для тех, кто не дотягивает до экологического стандарта "евро-4".

Кто забыл, напомню, что техосмотр машин отменили в 2010 как коррупционный побор. Его мало кто проходил - водители предпочитали сдавать дань в ГАИ, чтоб избежать длинных проверок и придирок. После отмены ТО никакого всплеска аварий не случилось. Но у депутатов слишком короткая память и сильно большое желание обложить людей новым налогом.



После Карпат ненастье обручилось на Одессу. Посмотрите, как летняя гроза затопила Ланжерон. Воду в Одессе гоняют трактором)

А под Одессой пронесся смерч - редкое для наших широт явление.



Аэропорт "Киев" (Жуляны) сокращает половину персонала, чтобы пережить кризис. Уволят 1 тысячу человек( Пострадают и смежники – их в порту около 8 тыс. Спрос на авиаперевозки возвращается слишком медленно и вернётся к докризисному через несколько лет, полагают в Жулянах.



Лучший цирк мира – Cirque du Soleil на грани банкротства. Долги превышают $1 млрд. Уволены 3 тыс. чел. Не выдержал карантина( Хотя приносил прибыль все 36 лет своей работы.



Союз журналистов Украины и ряд уважаемых СМИ призвали отклонить законопроект "О медиа", написанный Александром Ткаченко, бывшим журналистом и нынешним министром культуры. Законопроект ограничивает свободу слова, разрешает Нацраде штрафовать СМИ и присылать в редакции разные предписания, что может быть использовано как давление или цензура.



Несмотря на кризис иностранцы вывели из Украины более $11 млрд в этом году. В основном – это доход от продажи облигаций ОВГЗ, проценты по кредитам или дивиденды. Чтоб понять насколько это большая цифра сравните ее с доходами заробитчан. В прошлом году миллионы украинских рабочих перевели из-за границы в Украину рекордную сумму - $12 млрд. А тут иностранцы в кризис за полгода легко вывели $11 млрд и даже не потеряли на курсе – Нацбанк старался, держал для них как мог.



Кличко снова не смог ввести единый билет на проезд в метро и на наземном транспорте. Хотя обещал это сделать с 1 июля. И за пару часов до старта мэр понял, что ему мешают льготники. Очевидно, раньше понять этого не мог( При мэрстве Кличко киевские пробки обогнали Мехико, четвертую по размерам агломерацию мира. В среднем каждый год киевлянин теряет в пробках 9 дней своей жизни.



Вирусное видео. Героиня секс-скандала Клитина в бикини призвала бороться с политическими проститутами. Так она заявила о создании новой партии. И придумала первое задание для сторонников – определить натуральная ли у нее грудь.



В Киеве синоптики дождей на неделе не обещают. А на Западе будет лить.

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