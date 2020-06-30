Cirque du Soleil объявил о банкротстве из-за пандемии коронавируса

Вчера, 29 июня Cirque du Soleil, который представил онлайн-премьеру своего шоу в апреле, объявил о банкротстве и увольнении 3480 своих сотрудников из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании.

Так, сообщается, что в начале пандемии коронавируса цирк временно приостановил производство своих шоу, в том числе шести – в Лас-Вегасе. Также компании пришлось отменить 10 концертов по всему миру.

"В течение последних 36 лет Cirque du Soleil была очень успешной и прибыльной организацией. Однако с нулевым доходом после принудительного закрытия всех наших шоу из-за COVID-19 руководство должно было действовать решительно, чтобы защитить будущее компании", – сказал Даниэль Ламарр, президент и исполнительный директор Cirque du Soleil Entertainment Group.

Как сообщает CNN, у Cirque du Soleil почти $1 млрд долгов. Компания намерена реструктуризировать долг с помощью правительства Канады и частных инвестиционных компаний.

Цирк объявил тендер на участие в конкурсе со стороны своих спонсоров, в том числе частных инвестиционных компаний из США, Китая и Канады, на $420 млн. Предполагается, что это предложение станет отправной точкой в аукционе для привлечения других участников.

Как сообщали Українські Новини, в марте 2018 года один из акробатов цирка Cirque Du Soleil трагически погиб во время выступления.

Тем временем ЕС выделит 750 млрд евро странам для спасения экономики из-за кризиса.