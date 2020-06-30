В Раде предлагают проводить техосмотр автомобилям не отвечающих экостандарту "Евро-4"

45 депутатов предлагают Верховной Раде ввести проведение технического осмотра не отвечающих экологическому стандарту "Евро-4" автомобилей в течение 3 месяцев со дня их государственной регистрации и в дальнейшем 1 раз в 2 года.

Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту № 3704, зарегистрированном 19 июня, передают Українські Новини.

"Законопроектом предлагается... путем внесения изменений в статью 35 Закона Украины "О дорожных легковых автомобилях, которые были в использовании, ввезены на таможенную территорию Украины, оформлены для свободного обращения и зарегистрированы в Украине, и которые не соответствуют экологическому стандарту "Евро-4". Предлагается установить по таким автомобилям обязанность проведения технического осмотра в течение 3 месяцев со дня их государственной регистрации и в дальнейшем 1 раз в 2 года", - сказано в тексте.

Отмечается, что введение этих предложений предлагается одновременно с отменой акцизного налога на транспортные средства, то есть с 1 января 2021 года.

Как сообщали Українськi Новини, украинцы могут зарегистрировать авто в передвижном сервисном центре МВД.

Также предоставлялась инструкция для украинцев, где они могут оформить автомобиль на другого водителя в режиме онлайн.