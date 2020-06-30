На Одессу обрушился ливень и превратил улицы в реки, водопады и озера

В то время, как в Одессе начался пляжный сезон, днем во вторник, 30 июня, был сильный ливень. Он пролился над поселком Котовского, а потом и над центром города. В центре затопил проезжую часть на некоторых улицах, видео очевидцев публикуют телеграм-каналы.

Так, залило Балковскую и часть Приморской, а Ланжероновский спуск превратился в настоящий водопад.

В настоящее время движение через Таможенную площадь открыто, несмотря на бьющие из люков фонтаны. Легковые автомобили и маршрутки проезжают ее без проблем, а вот троллейбусы ждут полного схода воды. На месте уже работают коммунальщики и экскаватор, выехавший из порта.

Так, на Колонтаевской улице на проезжую часть упало дерево, что привело к остановке движения трамвайного маршрута №5.

Кроме того, подтопления на Балковской улице и Хаджибейской дороге заблокировали работу трамвайных маршрутов №15, 20, 22. На линии «камышового трамвая» работает автобус.





Как сообщали Українські Новини, после трехдневных выходных в честь Дня Конституции под Одессой образовался километровая пробка. Пробка возникла дамбе "Хаджибей" из-за дорожных работ. Она растянулась от села Алтестово до конца дамбы.



Кроме того, на одесских пляжах вода не соответствует нормам. Воду брали на анализ с 19 по 25 июня на пляжах Одессы и области. В частности, в Овидиопольском, Лиманском, Белгород-Днестровском, Килийском и Татарбунарском районах.