Рейтинг Зеленского упал на 10%, а у Бойко вырос в 2 раза, – Центр Разумкова

34,6% респондентов, опрошенных социологической службой Центра Разумкова, проголосовали бы за действующего Президента Владимира Зеленского, 20% – за сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа – За життя" в Верховной Раде Юрия Бойко, 16,1% – за бывшего Президента Петра Порошенко на выборах главы государства.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Респондентов спросили, за кого бы они проголосовали на выборах Президента.

Среди тех, кто голосовал бы и определился с кандидатом, 7,7% отдали бы голос лидеру "Всеукраинского объединения "Батьківщина" Юлии Тимошенко, 4,2% – председателю партии "Сила и честь" Игорю Смешко, 3,1% – главе партии "Гражданская позиция" Анатолию Гриценко, 1,9% –бывшему вице-спикеру парламента от "Всеукраинского объединения "Свобода" Руслану Кошулинскому, 1,6% – экс-депутату Рады от фракции "Оппозиционный блок" Александру Вилкулу, 1,2% – лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко.

9,7% опрошенных отдали бы голос другим кандидатам, однако каким именно – не уточняется.

Таким образом, по сравнению с апрельским опросом центра Разумкова, рейтинг Зеленского опустился более чем на 10 процентных пунктов - с 45,1% до 34,6%. А у Юрия Бойко рейтинг вырос почти в 2 раза - с 10,8% до 20%.

Как сообщали Українськi Новини, 45,1% опрошенных Центром Разумкова 24-29 апреля проголосовали бы за Зеленского, 12,8% – за Порошенко, 10,8% – за Бойко на выборах Президента.

В июньском опросе центр Разумква также спросил респондентов об итогах вероятного второго тура президентских выборов. "В случае, если состоится второй тур президентских выборов, и в него, как и в 2019 году, вышли бы В. Зеленский и П. Порошенко, за В. Зеленского проголосовали бы 70% тех, кто примет участие в выборах и определился за кого голосовать, за П. Порошенко – 30%", – говорится в пресс-релизе по итогам опроса.

Центр Разумкова также констатирует, что у Зеленского остается самый высокий уровень доверия среди политиков.

"Всем политикам, чьи фамилии были представлены в опроснике, респонденты выражают недоверие чаще, чем доверие. В. Зеленский продолжает оставаться политиком с наиболее высоким уровнем доверия (ему доверяют 41% опрошенных), однако доля тех, кто ему не доверяет, составляет 51%", - сказано в релизе.

Председателю парламента Дмитрию Разумкову доверяют 32% опрошенных, не доверяют 48%, а премьер-министру Дменису Шмыгалю – 12% и 61% соответственно.

Министру внутренних дел Арсену Авакову доверяют 13%, не доверяют – 77%, Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой – 8% и 50% соответственно, руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку - 7% и 51%.

"Низким также является доверие и к оппозиционным политикам. Ю. Бойко доверяют 22% респондентов, не доверяют – 67%, С. Вакарчуку – соответственно 18% и 70%, П. Порошенко – соответственно 17% и 77%, Ю. Тимошенко – соответственно 14% и 79%", – говорится в сообщении.

Опрос проводился с 17 по 24 июня методом личного интервью среди 2 017 совершеннолетних респондентов со всех регионов подконтрольной территории.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как сообщали Українськi Новини, 45,1% опрошенных Центром Разумкова 24-29 апреля проголосовали бы за Зеленского, 12,8% – за Порошенко, 10,8% – за Бойко на выборах Президента.

С 13 по 17 февраля 40% украинцев, опрошенных социологической службой Центра Разумкова, проголосовали бы за действующего Президента Владимира Зеленского.

В январе 2020 года деятельность Президента Зеленского позитивно оценили 60,3% опрошенных (16,3% полностью позитивно, 44% ­­– преимущественно позитивно). Опрос проводили фонд "Демократические инициативы" им. И. Кучерива и социологическая служба Центра Разумкова.