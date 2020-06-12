Из-за бездействия Кличко каждый киевлянин ежегодно "вычеркивает из жизни" уже 9 дней стояния в пробках

В 2019 году каждый среднестатистический автомобилист Киева бесцельно провел в пробках 227 часов, что равняется 9 дней 11 часов, вычеркнутых из жизни.

Такие цифры обнародованы применимо к Киеву на веб-сайте всемирно известной компании по анализу и регулированию трафика ТomTom.

По подсчетам специалистов, в пиковые утренние часы каждый киевлянин тратит из-за пробок лишних 28 минут, а в вечерние – лишние 31 минуту чтобы добраться на работу или домой.

На сайте даже подсчитали, сколько сотен фильмов или футбольных матчей, тысяч книг или песен, других полезных дел мог бы сделать человек за это время.

При этом, только за 2 года киевляне стали тратить на стояние в пробках на 2 дня своей жизни больше. Так, еще в 2018 году пробки забирали 202 часа или 8 дней 10 часов в год. "Лишнее" время пути на работу составляло 26 минут утром и 27 минут вечером.

А в 2017 году, когда компания начала отслеживать киевский трафик – 188 часов или 7 дней 20 часов в год. При 24 и 25 минутах соответственно.

При этом, самым загруженным днем по утрам в 2019 году был вторник каждой рабочей недели, а по вечерам – четверг.

А самым "жестким" временем для движения – район 18:00 четверга, когда трафик зашкаливает за 112% от предельной нормы.

В то же время, сведенные данные исследования онлайн киевского трафика за 2020 год показали, что после суровых карантинных мер количество пробок в Киеве увеличилось. Так, рекордной неделей в нынешнем году стала 21-я (18-24 мая), последовавшая сразу же за ослаблением карантинных мер. В 22-ю неделю количество пробок чуть снизилось, а в 23-ю неделю (1-7 июня) сново возросло, достигнув показателя "докарантинного" рекорда недели со 2 по 8 марта.

Как сообщалось ранее, Киев стал 12-м в мировом рейтинге пробок и приблизился к чемпионству по их демографической "странности".

В то же время, у Кличко уверены, что пробки в столице создают не киевляне, и предлагают решать транспортный коллапс государству.