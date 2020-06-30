Половину сотрудников аэропорта "Киев" уволят из-за кризиса

Международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского принял решение о сокращении около 1 тыс. сотрудников из-за кризиса, вызванного распространением коронавируса.

Об этом говорится в сообщении аэропорта, передают Українськi Новини.

"К сожалению, нам придется сократить 50% персонала, в том числе высококвалифицированных специалистов отрасли. Аэропорт "Киев" объединяет тысячи специалистов, которые развивают авиацию, на их профессиональную подготовку тратится не только много времени, но и значительные средства. Очень жаль расставаться с каждым из них, ведь у нас сформировалась отличная команда", - сказано в нем.

Отмечается, что всего в аэропорту на 2 предприятиях, КП "МА "Киев" и ООО "Мастер-Авиа", работает около 2 тыс. человек.

На данный̆момент каждое подразделение аэропорта "Киев" решает, кого из сотрудников уволить и как оптимизировать работу предприятия.

Напоминается, что руководство аэропорта неоднократно обращалось за помощью к властям, но реакции не последовало.

Согласно сообщению, в смежных предприятиях, которые сотрудничают с аэропортом, работают еще 8 тыс. сотрудников.

Аэропорт прогнозирует медленное восстановление спроса на авиаперелеты и ожидает возвращения к докарантинному уровню через несколько лет.

Как сообщали Українськi Новини, аэропорт "Киев" просит государство распределить пассажиропоток между ним и международным аэропортом "Борисполь" (Киевская область) 30% на 70% соответственно до восстановления докризисных объемов.

Ранее СМИ писали, что банкротство аэропорта "Киев" дестабилизирует экономическую ситуацию и ударит по международному имиджу.