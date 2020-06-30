Иностранцы вывели из Украины более $11 млрд с начала года

С января 2019 по апрель 2020 нерезиденты вывели из Украины в виде доходов от облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ), процентов по кредитам, дивидендов 11,6 млрд долларов.

Об этом глава совета Национального банка Богдан Данилишин сообщил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Данилишин отмечает, что по имеющимся долговым обязательствам только правительства и НБУ в 2020-2021 запланировано выплатить нерезидентам 5,2 млрд долларов процентов, в том числе Министерством финансов - 4,6 млрд долларов и Национальным банком - 0, 6 млрд долларов.

Также он подчеркнул, что в 2020-2021 правительство и Национальный банк должны погасить 11,3 млрд долларов кредитов, в том числе перед Международным валютным фондом (МВФ) - 2,4 млрд долларов.

"Очень показательным является тот факт, что размер первого транша МВФ по кредитной программе Stand by, который Украина получила в июне 2020 года, в точности совпадает с величиной погашенного Украиной долга перед МВФ за период 2019 и января-мая 2020 - ровно 2,1 млрд долларов. То есть по состоянию на июнь 2020 ситуация выглядит так, что МВФ просто рефинансировал Украине свой же кредит", - сообщил Данилишин.

Положительной остается позиция по чистому притоку средств по статье долговых ценных бумаг: за 2 года поступило в Украину 6,7 млрд долларов (преимущественно облигации внутреннего государственного займа и облигации внешнего государственного займа правительства).

Однако, по словам главы совета, с началом коронакризиса Украина потеряла доступ к международным рынкам капитала и ситуация здесь стремительно меняется не в пользу Украины.

В частности, в 2020-2021 годах правительство должно погасить по облигациям внутреннего государственного займа и облигациям внешнего государственного займа 6,5 млрд долларов, в том числе в 2020 - 3,1 млрд долларов, в 2021 - 3,5 млрд долларов.

В целом запланированные суммы погашений основной суммы и процентов по долговым обязательствам правительства и НБУ в 2020-2021 годах составляют 20,5 млрд долларов, в том числе в 2020 - 10,9 млрд долларов, в 2021 - 9,7 млрд долларов.

Как сообщали Українські Новини, ранее глава совета НБУ Богдан Данилишин заявил, что Национальному банку не хватает резервов для самостоятельного противостояния экономическому кризису.



Ранее Минфин разместил гривневые ОВГЗ на 11,4 млрд и валютные на $368,8 млн.