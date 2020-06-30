НСЖУ требует рассмотрения "Венецианской комиссией" доработанный законопроект о медиа

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) считает доработанную версию законопроекта о медиа усиливающей контроль власти за средствами массовой информации (СМИ) и требует перед рассмотрением в Верховной Раде отправить документ для анализа в Европейскую комиссию "За демократию через право" ("Венецианская комиссия"). Об этом говорится в заявлении НСЖУ, передают Українськi Новини.

НСЖУ ознакомился с доработанным законопроектом, который 1 июля будет рассматривать парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.

"Национальный союз журналистов Украины отмечает: законопроект во многих положениях копирует значительное количество норм предыдущей версии, которая вызвала справедливую критику сообщества", - говорится в заявлении.

В частности, в тексте документа не учтено ни одно из предложений НСЖУ, которые были наработаны после широких консультаций с региональными медиа.

Также законопроект предусматривает отмену ряда действующих законов – "О печатных средствах массовой информации в Украине", "Об информационных агентствах", "О порядке освещения деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в Украине средствами массовой информации".

"Нормам, содержащимся в этих законах, не нашлось места в новом законопроекте, а значит в случае его принятия права журналистов будут значительно сужены", - говорится в заявлении.

НСЖУ подчеркивает, что деятельность печатных медиа и информагентств в Украине уже урегулирована, существует политически независимый механизм их регистрации и возможность привлечения к ответственности через суд.

В случае же необходимости корректировки этого механизма, по мнению союза, целесообразно принять отдельный закон для печатных и онлайн-медиа с учетом специфики их работы.

Также НСЖУ считает недопустимым установление единого регулятора для контроля над всеми СМИ в лице Национального совета по телевидению и радиовещанию.

Во-первых, данный регулятор назначается исключительно политиками, в нем не предусматриваются представители журналистов или защитников свободы медиа.

Во-вторых, Нацсовет создавался исключительно для регулирования сферы телевидения и радиовещания, которая использует исчерпаемый радиочастотный ресурс, и расширение его полномочий на печатные СМИ и интернет-медиа абсолютно неоправданно.

"Нацсовет часто был тем кнутом, который все предыдущие власти использовали для давления на телевидение и радиовещание. А теперь этот "кнут" хотят распространить на все без исключения СМИ. Это недопустимо!" - заявляет НСЖУ.

НСЖУ требует направить законопроект "О медиа" в "Венецианскую комиссию" для анализа на соответствие европейским стандартам и обязательствам Украины перед Парламентской Ассамблеей Совета Европы.

Союз готов способствовать анализу законопроекта со стороны признанных международных журналистских организаций, направив его представителю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ, в Международную и Европейскую федерации журналистов для учета их экспертной позиции.

"Нам нужен омбудсмен, который будет защищать наши права, а не регулятор-цензор, который будет направлять штрафы за критические публикации. Союз журналистов остается открытым для сотрудничества и готов участвовать в совершенствовании медийного законодательства, способствовать развитию медиа и утверждению свободы слова в Украине", - резюмирует НСЖУ.

Как сообщали Українськi Новини, в середине мая Рада направила на повторное первое чтение законопроект №2693 о медиа.

Отправленная на доработку редакция законопроекта предусматривала законодательное закрепление требования к журналисту придерживаться Кодекса этики журналиста, который планировалось приниматься при участии Национального совета по телевидению и радиовещанию.

Документом предлагалось передать Нацсовету по телевидению и радиовещанию контроль над всеми медиа, включая онлайн-медиа и платформы общего доступа к информации.

Так, предусматривалось, что Нацсовет будет иметь право требовать от печатных и онлайн-медиа устранять нарушения, накладывать на них штрафы, а также через суд требовать лишить СМИ лицензии на вещание и блокировать медийные сайты.

Также Нацсовет должен был, кроме лицензирования телерадиокомпаний, проводить регистрацию СМИ.

Кроме того, документом предлагалось запретить распространение материалов, в которых создается позитивный образ лиц из высшего руководства СССР, УССР, союзных и автономных республик, а также руководства коммунистической партии, начиная от должности секретаря районного комитета, а также работников советских органов госбезопасности.

Также предлагалось запретить распространение порнографии, программ, в которых оказываются услуги гадания и ворожбы и платные услуги в сфере нетрадиционной и народной медицины.

Законопроект предлагал запрет на распространение в медиа на период агрессии против Украины материалов с популяризацией и пропагандой органов власти, должностных лиц страны-агрессора (России) и контролируемых ею организаций.

Кроме того, предлагалось запретить позитивное освещение российских органов власти, информация должна подаваться с соблюдением принципов объективности и сбалансированности.