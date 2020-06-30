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30 июня 2020, вторник, 06:00 3423 Инфографика
Жизнь 2020-06-30T07:30:14+03:00
Українські Новини
Грозовые дожди с градом и аномальная жара до +36: синоптики дали прогноз на неделю

Грозовые дожди с градом и аномальная жара до +36: синоптики дали прогноз на неделю

Надежда Комендантова
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Прогноз погоды в Украине Фото: pixabay
Прогноз погоды в Украине Фото: pixabay

После того, как атмосферный фронт сбил жару в Украине в предпоследний день июня, первая неделя июля в Украине будет жаркой и сопровождаться дождями на западе. В то же время, синоптики прогнозируют внезапные грозы, местами с градом. 


Как пишет SuperAgronom, в течение недели на западе Украины будут господствовать грозовые дожди. Наибольшее количество осадков до 19 мм предполагается 3-4 июля. Дождливо также на севере и частично в центральных областях. Несмотря на осадки на территории страны будет царить солнечная погода.

По данным мониторинга Метео Фарм, температура воздуха будет высокой, особенно жарко будет в восточных и южных областях.

"На востоке ночная температура составит +17 ... + 23 ° С, дневная достигнет +23 ... + 36 ° С, в южных областях ночная температура будет достигать + 19 ... + 24 ° С, дневная - + 28 ... + 36 ° С. В центральных областях в ночное время прогнозируется + 14 ... + 22 ° С, в дневное время - + 23 ... + 35 ° С, на севере ночью следует ожидать +14 ... + 21 ° С, днем ​​- + 23 ... + 32 ° С. На западе будет несколько прохладнее, ночная температура будет колебаться в пределах + 14 ... + 21 ° С, дневная - + 21 ... + 31 ° С", - свидетельствуют данные прогноза.

Погода в Киеве в июле. Инфографика: meteoprog Погода в Киеве в июле. Инфографика: meteoprog

В то же время, как сообщила синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице, в Украину 30 июня придет атмосферный фронт с западной части Европы. В западных частях Украины ожидаются дожди, грозы, шквалы и даже град. 

По словам эксперта, днем 30 июня осадки передут в Черниговскую, Киевскую, Винницкую, Черкасскую, Кировоградскую области.

"Ближайшей ночью грозовые дожди, местами сильные ливни, шквалы и локальный град пройдут - внимание! - в западных областях Украины. Днем 30-го июня фронт сдвинется восточнее и дожди с грозами и сопутствующими усиленными явлениями - ливни, шквалы и град - ожидаются уже вдоль полосы: Черниговщина, Киевщина, Винницкая область, Черкасская, Кировоградская и Одесская область", - предупредила синоптик.

Также осадки возможны в Луганской области, Крыму и Приазовье.

В Харьковской области, в Днипре с районами, на Николаевской, Херсонской, большинстве районов Донецкой области и Запорожье существенных осадков не прогнозируется.

Температура воздуха 30-го июня в течение дня поднимется в Украине до +26 + 32 градусов. В западной части Украины будет свежее, там ожидается до +27 градусов.

В столице 30 июня ожидается дождь с грозой.

"В Киеве во вторник в дневные часы предполагается дождь с грозой, в отдельных районах может сильно нестись, при грозе - рвануть ветер и даже стукнуть градом", - предупредила Диденко.

Как сообщали Українські Новини, синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине. По данным синоптика, июль будет достаточно сухим. Дожди пройдут со 2 по 4 июля, затем будет большой перерыв, сопровождаемый сильной жарой, которая закончится 20 июля.

Тем временем, появился прогноз на июль от Укргидрометцентра. 

 

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