Около Одессы пронесся смерч

Возле Одессы в Саратском районе возле села Кулевча пронесся смерч. Видео природного явления сняли очевидцы. О пострадавших информации нет. Гроза также дошла до Одессы и затопила там множество улиц, превратив их- в реки.

А ранее ужеи сообщалось, что сегодня в Одесской области синоптики объявили штормовое предупреждение. Так, обещают штормовой ветер и грозовые дожди.

Так, будет переменная облачность. Днем кратковременный дождь, во второй половине дня сильный. Гроза, град. Ветер северо-западный, днем южный 6-11 м/с, днем во время грозы шквал 15-20 м/с. Температура утром 20-22 градусов, днем 29-31 градусов. Температура морской воды 23-24 градусов

Как сообщали Українські Новини, после трехдневных выходных в честь Дня Конституции под Одессой образовался километровая пробка. Пробка возникла дамбе "Хаджибей" из-за дорожных работ. Она растянулась от села Алтестово до конца дамбы.



Кроме того, на одесских пляжах вода не соответствует нормам. Воду брали на анализ с 19 по 25 июня на пляжах Одессы и области. В частности, в Овидиопольском, Лиманском, Белгород-Днестровском, Килийском и Татарбунарском районах.