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30 июня 2020, вторник, 17:19 892
Происшествия 2020-06-30T17:20:24+03:00
Українські Новини
Около Одессы пронесся смерч

Около Одессы пронесся смерч

Ольга Фандорина
Одесса, Одесская область, Штормовое предупреждение, Смерч

Возле Одессы в Саратском районе возле села Кулевча пронесся смерч. Видео природного явления сняли очевидцы. О пострадавших информации нет. Гроза также дошла до Одессы и затопила там множество улиц, превратив их- в реки. 

А ранее ужеи сообщалось, что сегодня в Одесской области синоптики объявили штормовое предупреждение. Так, обещают штормовой ветер и грозовые дожди.

Так, будет переменная облачность. Днем кратковременный дождь, во второй половине дня сильный.  Гроза, град. Ветер северо-западный, днем южный 6-11 м/с, днем во время грозы шквал 15-20 м/с. Температура утром 20-22 градусов, днем 29-31 градусов. Температура морской воды 23-24 градусов

Как сообщали Українські Новини, после трехдневных выходных в честь Дня Конституции под Одессой образовался километровая пробка. Пробка возникла дамбе "Хаджибей" из-за дорожных работ. Она растянулась от села Алтестово до конца дамбы. 


Кроме того, на одесских пляжах вода не соответствует нормам. Воду брали на анализ с 19 по 25 июня на пляжах Одессы и области. В частности, в Овидиопольском, Лиманском, Белгород-Днестровском, Килийском и Татарбунарском районах.

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