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30 июня 2020, вторник, 13:18 1445
Экономика 2020-06-30T15:00:03+03:00
Українські Новини
Киев готов отложить введение единого е-билета до 2021

Киев готов отложить введение единого е-билета до 2021

Анна Рудык
КГГА, Транспорт, электронный билет, Льготники
Транспорт. Фото: Николай Поворозник/Фейсбук
Транспорт. Фото: Николай Поворозник/Фейсбук

Киевская городская государственная администрация (КГГА) готова отложить до 1 января 2021 года введение единого электронного билета на проезд в городском общественном транспорте для законодательного урегулирования проезда льготных категорий граждан.

Об этом говорится в сообщении КГГА, передают Українськi Новини.

В сообщении отмечается, что при введении единого е-билета, город столкнулся с проблемой, которая должна быть решена на государственном уровне.

В соответствии с законодательством, право на бесплатный проезд льготным категориям регламентируется 8 законами, касающимися ветеранов военной службы, военнослужащих, детей войны, граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, и других категорий льготников.

Количество киевлян, которые имеют право на льготный проезд в соответствии с законодательством составляет около 240 тыс. человек.

Кроме того, постановлениями Кабинета Министров 1993 и 1994 годов предоставлено право бесплатного проезда для пенсионеров, а это еще 480 тыс. жителей Киева.

С 2015 года расходы, связанные с компенсацией проезда для льготников, возложены на местный бюджет.

В сообщении отмечается, что Киев готов компенсировать расходы по льготникам–киевлянам, но власти города считают социальной несправедливостью необходимость для льготников из других регионов Украины самостоятельно оплачивать проезд с введением единого е-билета.

"Государство должно урегулировать этот вопрос на законодательном уровне. И на нескольких совещаниях с участием премьера, членов правительства и руководства столицы была достигнута договоренность, что правительство разработает соответствующие изменения в законодательство Украины. А столица учтет рекомендации правительства и отсрочит введение электронного билета пока вопрос компенсаций льготникам не будет решен", - сказала заместитель председателя ККГА Марина Хонда.

Как сообщали Українськi Новини, переход на единый билет обошелся Киеву в полмиллиарда гривен.

Также в Киеве в начале июня снова заработала городская электричка.

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Киев готов отложить введение единого е-билета до 2021
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