Киев готов отложить введение единого е-билета до 2021

Киевская городская государственная администрация (КГГА) готова отложить до 1 января 2021 года введение единого электронного билета на проезд в городском общественном транспорте для законодательного урегулирования проезда льготных категорий граждан.

Об этом говорится в сообщении КГГА, передают Українськi Новини.

В сообщении отмечается, что при введении единого е-билета, город столкнулся с проблемой, которая должна быть решена на государственном уровне.

В соответствии с законодательством, право на бесплатный проезд льготным категориям регламентируется 8 законами, касающимися ветеранов военной службы, военнослужащих, детей войны, граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, и других категорий льготников.

Количество киевлян, которые имеют право на льготный проезд в соответствии с законодательством составляет около 240 тыс. человек.

Кроме того, постановлениями Кабинета Министров 1993 и 1994 годов предоставлено право бесплатного проезда для пенсионеров, а это еще 480 тыс. жителей Киева.

С 2015 года расходы, связанные с компенсацией проезда для льготников, возложены на местный бюджет.

В сообщении отмечается, что Киев готов компенсировать расходы по льготникам–киевлянам, но власти города считают социальной несправедливостью необходимость для льготников из других регионов Украины самостоятельно оплачивать проезд с введением единого е-билета.

"Государство должно урегулировать этот вопрос на законодательном уровне. И на нескольких совещаниях с участием премьера, членов правительства и руководства столицы была достигнута договоренность, что правительство разработает соответствующие изменения в законодательство Украины. А столица учтет рекомендации правительства и отсрочит введение электронного билета пока вопрос компенсаций льготникам не будет решен", - сказала заместитель председателя ККГА Марина Хонда.

Как сообщали Українськi Новини, переход на единый билет обошелся Киеву в полмиллиарда гривен.

Также в Киеве в начале июня снова заработала городская электричка.