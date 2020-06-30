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30 июня 2020, вторник, 12:51 163
Верховная Рада и партии 2020-06-30T12:55:04+03:00
Українські Новини
Рейтинг "Слуги народа" падает, ОПЗЖ и "Евросолидарности" — растет, — соцопрос

Рейтинг "Слуги народа" падает, ОПЗЖ и "Евросолидарности" — растет, — соцопрос

Валерия Драгомирова
Рейтинг, Батькивщина, Слуга народа, Евросолидарность, ОПЗЖ
Верховная Рада. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховная Рада. Фото: Facebook/Слуга народу

30,3% респондентов, опрошенных социологической службой Центра Разумкова, готовы проголосовать за партию "Слуга народа", 21,8% - за "Оппозиционную платформу - За життя", 15,7% - за "Европейскую солидарность" и 8,5% - за "Всеукраинское объединение "Батьківщина" на выборах в Верховную Раду.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Респондентов спросили, за какую партию они бы проголосовали, если бы парламентские выборы состоялись в следующее воскресенье.

Если рассчитывать проценты по отношению к тем, кто голосовал бы и определился с выбором (именно такие показали ближе всего к возможным результатам выборов), то барьер в 5% преодолели бы и прошли в Раду только четыре партии: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа", "Евросолидарность" и "Батьківщина".

Партия "Голос", которая прошла в нынешний созыв парламента, получила бы только 2,3% голосов.

Еще 3,4% набрала бы "Гражданская позиция", 3,2% - "Сила и честь", 2,3% - "Оппозиционный блок", 1,9% - "Самопомощь", по 1,8% "Партия Шария" и "Всеукраинское объединение" "Свобода", 1,7% - "Украинская стратегия Гройсмана", 0,9% - Радикальная партия Олега Ляшко, 0,5% - "Национальный корпус", 0,2% - "Народный фронт".

Суммарно 3,7% опрошенных проголосовали бы за другие партии, однако какие именно – не указано.

Опрос проводился с 17 по 24 июня методом личного интервью среди 2 017 совершеннолетних респондентов из всех регионов подконтрольной территории.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как сообщали Українськi Новини, по опросу Центра Разумкова от 24-29 апреля, 41,5% готовы проголосовать за "Слугу народа", 14,2% - за "Оппозиционную платформу", 13,9% - за "Евросолидарность" и 7% - за "Батьківщину" на выборах в Раду.


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