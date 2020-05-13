Пора на работу, но не ясно как до нее добраться

Первый рабочий день после ослабления карантина прошел на редкость напряжённо. Многие с удивлением осознали, что на работу надо ехать. После 60 дней удаленки и онлайна. Киев утром и вечером сковали огромные пробки.



Ведь общественный транспорт по-прежнему работает в ограниченном режиме. И как добраться до места службы – большой вопрос. Такси мгновенно подняли цены.

Видимо город наказан недалеким градоначальником, который вместо транспортных развязок взялся строить гигантский фонтан, размером с 5-этажку.

Весьма странный предвыборный пиар. Осенью киевлянам предстоит выбирать нового мэра. Похоже, что Кличко не ознакомился с критикой своего предыдущего проекта – велосипедного моста на Владимирской горке. На нем полгода чинили стеклянные пролеты и в итоге наглухо закрыли непрозрачными плитами.



Кличко, кстати, угрожает вернуть только что отмененные карантинные ограничения.

Хотя Зеленский обещает дальнейшие ослабления.

А Шмыгаль готовится продлить карантин после 22 мая.

Не знаю кому из них верить(



Замминистра МОЗ Ляшко признался, что вводил карантинные ограничения, чтоб напугать людей, а не для того, чтобы снизить риски заражения. Он сознался по крайней мере в 2 эпизодах введения в заблуждение людей. "Запрет на посещения парков был вопросом не столько влияния на эпидемический процесс, сколько на психологический процесс", – заявил чиновник МОЗ. Ну и общественный транспорт, оказывается, остановили с той же целью – "чтоб не ездили". Зачем он это все наговорил? Чтоб показать гражданам как он их ловко обвел вокруг пальца?



Министр Криклий обещает через 10 дней запустить транспорт.

Укрзализныця начала подготовку к запуску электричек и открытию вокзалов. Дату пока не называют, но обещают уже на первом этапе обеспечить перевозки в часы пик.



"Государство в смартфоне" приложение "Дія" оказалась в эпицентре скандала. Анонимный телеграмм-канал распространяет личные данные из "Дії". Любой желающий может купить копию прав, паспорта и тд.

Полиция начала расследование.

Не зря правозащитники обвиняли "Дію" в нарушении прав человека, в части приватности коммуникаций и защиты персональных данных.



После сегодняшнего резкого похолодания синоптики обещают медленное потепление. В четверг и субботу возможны дожди. Среда, пятница и воскресенье - переменная облачность.

Подписаться на рассылку Українських Новин можно здесь.