Пора на работу, но не ясно как до нее добраться

Первый рабочий день после ослабления карантина прошел на редкость напряжённо. Многие с удивлением осознали, что на работу надо ехать. После 60 дней удаленки и онлайна. Киев утром и вечером сковали огромные пробки. Ведь общественный транспорт по-прежнему работает в ограниченном режиме. И как добраться до места службы – большой вопрос. Такси мгновенно подняли цены.Видимо город наказан недалеким градоначальником, который вместо транспортных развязок взялся строить гигантский фонтан, размером с 5-этажку. Весьма странный предвыборный пиар. Осенью киевлянам предстоит выбирать нового мэра. Похоже, что Кличко не ознакомился с критикой своего предыдущего проекта – велосипедного моста на Владимирской горке. На нем полгода чинили стеклянные пролеты и в итоге наглухо закрыли непрозрачными плитами. Кличко, кстати, угрожает вернуть только что отмененные карантинные ограничения.Хотя Зеленский обещает дальнейшие ослабления.А Шмыгаль готовится продлить карантин после 22 мая.Не знаю кому из них верить(Замминистра МОЗ Ляшко признался, что вводил карантинные ограничения, чтоб напугать людей, а не для того, чтобы снизить риски заражения. Он сознался по крайней мере в 2 эпизодах введения в заблуждение людей. "Запрет на посещения парков был вопросом не столько влияния на эпидемический процесс, сколько на психологический процесс", – заявил чиновник МОЗ. Ну и общественный транспорт, оказывается, остановили с той же целью – "чтоб не ездили". Зачем он это все наговорил? Чтоб показать гражданам как он их ловко обвел вокруг пальца? Министр Криклий обещает через 10 дней запустить транспорт.Укрзализныця начала подготовку к запуску электричек и открытию вокзалов. Дату пока не называют, но обещают уже на первом этапе обеспечить перевозки в часы пик. "Государство в смартфоне" приложение "Дія" оказалась в эпицентре скандала. Анонимный телеграмм-канал распространяет личные данные из "Дії". Любой желающий может купить копию прав, паспорта и тд. Полиция начала расследование.Не зря правозащитники обвиняли "Дію" в нарушении прав человека, в части приватности коммуникаций и защиты персональных данных.После сегодняшнего резкого похолодания синоптики обещают медленное потепление. В четверг и субботу возможны дожди. Среда, пятница и воскресенье - переменная облачность. Подписаться на рассылку Українських Новин можно здесь.