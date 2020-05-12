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12 мая 2020, вторник, 16:01 1482 Инфографика
Транспорт 2020-05-12T16:15:06+03:00
Українські Новини
"Укрзализныця" заявила, что вокзалы и поезда уже готовятся к возобновлению сообщения

"Укрзализныця" заявила, что вокзалы и поезда уже готовятся к возобновлению сообщения

Ярина Вацяк
Карантин, Укразализныця, Пригородные маршруты, Возобновление движения, Поезда
Поезд. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Поезд. Фото: Facebook/Укрзалізниця

Акционерное общество "Укрзализныця" разработало план мер по восстановлению пригородного сообщения после отмены запрета на регулярные пассажирские перевозки, введенного правительством в связи с распространением коронавируса COVID-19 в то время, как "Укрзализныця" хочет исключить из перечня малодеятельных 77 станций.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

Планом предусмотрено две очереди восстановления курсирования пригородных поездов.

При условии отмены или смягчения карантинных мер "Укрзализныця" готова оперативно осуществить назначение поездов и известить население о восстановлении пригородного сообщения.

Сейчас специалисты компании проводят технический осмотр оборудования и подвижного состава, проверяют работоспособность касс и платежных терминалов, осуществляющих текущие ремонты вокзалов и поездов, для работников пассажирского хозяйства закупаются средства индивидуальной защиты.

"Восстановление пригородного пассажирского сообщения, согласно плану, пройдет в два этапа: на первом этапе на пути вернутся 745 пригородных поездов для обеспечения подвоза граждан к местам работы в часы "пик", на втором - планируем назначить еще 571 поезд и, таким образом, полностью восстановить пригородное железнодорожное движение", - уточнил  временно исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик.

В то же время он напомнил об убыточности сектора пригородных перевозок из-за хронической недокомпенсации местными бюджетами расходов за поездки льготных категорий граждан.

Так, по данным специалистов "Укрзализныци", при восстановлении следования на первом этапе, исходя из месячного расчета, компания недополучит 279,5 млн гривен, а на втором - еще 224,5 млн гривен.

План возобновления движения поездовПлан возобновления движения поездов

Как сообщали Українськi Новини, "Укрзализныця" рассматривает возможность введения 4-дневной рабочей недели.

Кроме того, на время карантина "Укрзализныця" согласилась платить своим членам правления не больше 47,2 тыс. гривен в месяц.

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