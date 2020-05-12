Карантин будет продлен после 22 мая, — Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет Министров намерен продлить карантин после 22 мая.

Об этом он сообщил в эфире программы "Сніданок з 1+1", передают Українськi Новини.

"Сегодня мы говорим о том, что официально карантин в стране действует до 22 мая. Но это не конечная дата, он будет продлен", - отметил Шмыгаль.

Также премьер отметил, что пока что речь не идет о конкретных датах.

Он подчеркнул, что все идет довольно ровно последние 7-8 дней и ежедневное количество заболевших не увеличивается.

Однако он отметил, что еще не было ни одного дня, когда количество тех, кто выздоровел превышало бы или было равно количеству заболевших.

Как сообщали Українськi Новини, 4 мая Кабинет Министров продлил карантин до 22 мая с предварительным смягчением ограничений с 11 мая.



Также сегодня 62-й день карантина, до его окончания осталось 10 дней.



Кроме того, как прошел первый день после ослабления карантина в Украине.



Тем временем во Львовской области местная власть продлила карантин до 15 мая из-за вспышки количества больных в регионе.