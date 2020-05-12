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12 мая 2020, вторник, 12:57 441 Карта
Общество 2020-05-12T13:30:02+03:00
Українські Новини
В первый день ослабления карантина Киев сковали пробки

В первый день ослабления карантина Киев сковали пробки

Валерия Драгомирова
Киев, Пробки, ослабление карантина
Машины. Фото: pexels
Машины. Фото: pexels

12 мая, в день ослабления карантина в Киеве, столицу сковали пробки. О пробках говорят данные Google Maps.

"Стоят" Северный и Южный мосты. Кроме того, затруднено движение по Русановскому (Броварскому проспекту) и Дарницкому мостами. 

Пробки также на улице Набережно-Хрещатицкой, Набережном шоссе, проспектах Героев Сталинграда, Валерия Лобановского и Степана Бандеры.

"Стоит" движение в направлении м. "Университет" от м. "Шулявская", на улицах Елены Телиги, Вадима Гетьмана и Большой Васильковской. Также остановлено движение на бульваре Вацлава Гавела.

На левом берегу пробки присутствуют на проспектах Романа Шухевича, Николая Бажана, Соборности и Освободителей, Харьковском шоссе, улицах Миропольской и Центральной. 

Пробки в Киеве в день ослабления карантина. Карта: Google Maps Пробки в Киеве в день ослабления карантина. Карта: Google Maps


Как сообщали Українські Новини, по прежнему закрытыми в Киеве останутся кинотеатры, развлекательные центры и спортклубы.

Кроме того, как прошел первый день после ослабления карантина в Украине

Также сегодня 62-й день карантина, до его окончания осталось 10 дней. 

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