В первый день ослабления карантина Киев сковали пробки

12 мая, в день ослабления карантина в Киеве, столицу сковали пробки. О пробках говорят данные Google Maps.

"Стоят" Северный и Южный мосты. Кроме того, затруднено движение по Русановскому (Броварскому проспекту) и Дарницкому мостами.

Пробки также на улице Набережно-Хрещатицкой, Набережном шоссе, проспектах Героев Сталинграда, Валерия Лобановского и Степана Бандеры.

"Стоит" движение в направлении м. "Университет" от м. "Шулявская", на улицах Елены Телиги, Вадима Гетьмана и Большой Васильковской. Также остановлено движение на бульваре Вацлава Гавела.

На левом берегу пробки присутствуют на проспектах Романа Шухевича, Николая Бажана, Соборности и Освободителей, Харьковском шоссе, улицах Миропольской и Центральной.

Пробки в Киеве в день ослабления карантина. Карта: Google Maps



Как сообщали Українські Новини, по прежнему закрытыми в Киеве останутся кинотеатры, развлекательные центры и спортклубы.



Кроме того, как прошел первый день после ослабления карантина в Украине.



Также сегодня 62-й день карантина, до его окончания осталось 10 дней.