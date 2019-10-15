На многострадальном мосту Кличко вдребезги разлетелось стекло

В Киеве на пешеходно-велосипедном мосту, между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов, лопнуло еще одно стекло. Об этом сообщает "Информатор".

На этот раз пострадала секция стекла, которое закрывает освещение на перилах путепровода.

В данный момент движение пешеходов на мосту никак не ограничено. Точно неизвестно, когда именно стекло на мосту треснуло, однако в данный момент ни лампы, ни секции на месте нет. Также на панорамном стекле и вокруг перил можно увидеть осколки стекла. В данный момент территория вокруг никак не оцеплена, что естественно — этот элемент моста никак не влияет на безопасность передвижения.

Фото: Иформатор

Как сообщали Українські Новини, соединяющий Владимирскую горку и Арку дружбы народов пешеходно-велосипедный мост нравится всем киевлянам и украинцам, исключая оппонентов Виталия Кличко. Ранее Киевская городская государственная администрация пообещала заменить поврежденное стекло на мосту Кличко, после появления новых трещин и ослабевших тросов у основания одного из ограждений.