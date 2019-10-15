На многострадальном мосту Кличко вдребезги разлетелось стекло

В Киеве на пешеходно-велосипедном мосту, между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов, лопнуло еще одно стекло. Об этом сообщает "Информатор".\r\nНа этот раз пострадала секция стекла, которое закрывает освещение на перилах путепровода.\r\nВ данный момент движение пешеходов на мосту никак не ограничено. Точно неизвестно, когда именно стекло на мосту треснуло, однако в данный момент ни лампы, ни секции на месте нет. Также на панорамном стекле и вокруг перил можно увидеть осколки стекла. В данный момент территория вокруг никак не оцеплена, что естественно — этот элемент моста никак не влияет на безопасность передвижения.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nФото: Иформатор\r\nКак сообщали Українські Новини, соединяющий Владимирскую горку и Арку дружбы народов пешеходно-велосипедный мост нравится всем киевлянам и украинцам, исключая оппонентов Виталия Кличко. Ранее Киевская городская государственная администрация пообещала заменить поврежденное стекло на мосту Кличко, после появления новых трещин и ослабевших тросов у основания одного из ограждений.