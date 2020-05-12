подписаться на рассылку
26.65 27.11
28.7 29.35
˟
12 мая 2020, вторник, 20:17 215
Силовые структуры 2020-05-12T21:00:02+03:00
Українські Новини
Полиция выясняет, кто украл персональные данные из информационных баз госведомств, к которым причастна "Дія"

Полиция выясняет, кто украл персональные данные из информационных баз госведомств, к которым причастна "Дія"

Кира Молчанова
Украинская полиция, диджитализация, Министерство цифровой трансформации, Дія, Минцифры
Смартфон. Фото: pixabay.com
Смартфон. Фото: pixabay.com

После того, как Telegram-бот "обнародовал" базы данных из 26 млн водительских удостоверений украинцев, полиция открыла дело по факту утечки персональных данных граждан с информационных баз государственных ведомств.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 12 мая 2020 года, по факту распространения персональной информации граждан на одном из анонимных телеграмм-каналов Главным следственным управлением Нацполиции Украины внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато расследование уголовного производства по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, что привело к утечке, потере, подделке, блокированию информации, искажению процесса обработки информации или к нарушению установленного порядка ее маршрутизации)", - говорится в нем.

Оперативное сопровождение расследования осуществляет департамент киберполиции.

Указано, что предварительным анализом установлено, что объем противоправно обнародованных персональных данных является компиляцией из информационных баз различных государственных ведомств и неправительственных организаций за различные периоды предыдущих лет и не имеет отношения к началу работы государственного мобильного приложения "Дія".

Согласно сообщению, в настоящее время работу ресурса, который противоправно распространял персональные данные граждан, прекращено.

Киберполиция во взаимодействии с другими госорганами принимает меры по недопущению возобновления его работы и эффективного расследования уголовного производства.

Как сообщали Українськi Новини,17 апреля Кабинет Министров разрешил использовать электронные паспорта для выезда за границу и ID-карты в приложении "Дія" с 1 июня в качестве эксперимента до 2022 года.

Также пассажиры при посадке в поезд могут предъявлять электронное удостоверение в приложении "Дія".

23 апреля паспорт для выезда за границу и ID-карта стали общедоступными в приложении "Дія".

Председатель правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека, директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров считает, что приложение "Дія" нарушает право на защиту персональных данных и приватность коммуникаций.

Больше новостей о: Украинская полиция диджитализация Министерство цифровой трансформации Дія Минцифры

Полиция расследует, зачем на Прикарпатье собирали ...
Закон о медиа, диджитализации и народовластии: Сте...
Приложение для контроля самоизоляции "Дій вдома" у...
Telegram-бот "слил" базу данных из 26 млн водитель...
Полиция выясняет, кто украл персональные данные из информационных баз госведомств, к которым причастна "Дія"
"Укрзализныця" заявила, что вокзалы и поезда уже готовятся к возобновлению сообщения
Новости
Местами заморозки и порывы ветра. Прогноз погоды на среду 21:00
В Киеве с 13 мая начинают работать 29 рынков. Где разрешена торговля 20:55
Нардеп Поляков заявил, что Венедиктова блокирует суд над экс-замглавы НБУ Приходько по делу хищении 2 млрд грн госсредств 20:40
США в скором времени ожидают новую волну эпидемии коронавируса 20:37
Полиция выясняет, кто украл персональные данные из информационных баз госведомств, к которым причастна "Дія" 20:17
больше новостей
Доллар по 30 - оптимистичный сценарий, - экономист 05:50
С сегодняшнего дня в Украине ослабляют карантин: что разрешат 06:15 Инфографика
Заморозки, шквалы и град: в Украине объявили штормовое предупреждение 21:34
Пенсии повысят в среднем на 280 гривен: как вычислить надбавку самому по формуле 05:30 Инфографика
Улицы Одессы 11 мая Фото:
Толпы людей без масок в кафе и у моря: как прошел первый день ослабления карантина в Одессе 21:09
больше новостей
С сегодняшнего дня в Украине ослабляют карантин: что разрешат 06:15 Инфографика
Буславец считает, что "зеленая" энергетика дестабилизирует энергосистему Украины 22:26
Заморозки, шквалы и град: в Украине объявили штормовое предупреждение 21:34
Утверждение о "дешевой" атомной генерации является мифом, - Ольга Буславець 13:58
Пенсии повысят в среднем на 280 гривен: как вычислить надбавку самому по формуле 05:30 Инфографика
больше новостей
В Минобразования назвали ориентировочные даты ВНО-2020
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok