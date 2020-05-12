Полиция выясняет, кто украл персональные данные из информационных баз госведомств, к которым причастна "Дія"

После того, как Telegram-бот "обнародовал" базы данных из 26 млн водительских удостоверений украинцев, полиция открыла дело по факту утечки персональных данных граждан с информационных баз государственных ведомств.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 12 мая 2020 года, по факту распространения персональной информации граждан на одном из анонимных телеграмм-каналов Главным следственным управлением Нацполиции Украины внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато расследование уголовного производства по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, что привело к утечке, потере, подделке, блокированию информации, искажению процесса обработки информации или к нарушению установленного порядка ее маршрутизации)", - говорится в нем.

Оперативное сопровождение расследования осуществляет департамент киберполиции.

Указано, что предварительным анализом установлено, что объем противоправно обнародованных персональных данных является компиляцией из информационных баз различных государственных ведомств и неправительственных организаций за различные периоды предыдущих лет и не имеет отношения к началу работы государственного мобильного приложения "Дія".

Согласно сообщению, в настоящее время работу ресурса, который противоправно распространял персональные данные граждан, прекращено.

Киберполиция во взаимодействии с другими госорганами принимает меры по недопущению возобновления его работы и эффективного расследования уголовного производства.

Как сообщали Українськi Новини,17 апреля Кабинет Министров разрешил использовать электронные паспорта для выезда за границу и ID-карты в приложении "Дія" с 1 июня в качестве эксперимента до 2022 года.

Также пассажиры при посадке в поезд могут предъявлять электронное удостоверение в приложении "Дія".

23 апреля паспорт для выезда за границу и ID-карта стали общедоступными в приложении "Дія".

Председатель правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека, директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров считает, что приложение "Дія" нарушает право на защиту персональных данных и приватность коммуникаций.