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12 мая 2020, вторник, 09:12 1340
Кабмин 2020-05-12T09:37:13+03:00
Українські Новини
В МОЗ признались, что остановили общественный транспорт не из-за угрозы заражения, а "чтобы не ездили"

В МОЗ признались, что остановили общественный транспорт не из-за угрозы заражения, а "чтобы не ездили"

Ирина Дорофейчук
Кабмин, Транспорт, Карантин, Пандемия, Ляшко
Виктор Ляшко. Скриншот видео Кабмин
Виктор Ляшко. Скриншот видео Кабмин

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, почему правительство остановило полноценную работу общественного транспорта. Это было сделано не столько чтобы снизить вероятность заражения пассажиров коронавирусом, сколько ради сдерживания поездок "без насущной потребности", сообщает портал strana.ua.

"Почему мы не можем сразу запускать общественный транспорт? Не столько меня волнует проблема инфицирования, сколько открывается доступность и начинается внутренняя миграция населения. Вместо того, чтобы изолироваться, люди, имея транспорт, который свободно передвигается, будут даже без насущной потребности посещать некоторые места", - заявил Ляшко.

Он считает, что пока не стоит запускать транспорт, так как "на те же рынки для экскурсии поедут пожилые люди".

"Мы это отмечали и знаем, как это происходит. Большая миграция приводит к тому, что рушатся все принципы карантина", - пояснил Ляшко.

Он добавил, что сорвать карантин могут как межобластные пассажирские перевозки, так и внутригородские поездки.

"Что касается внутригородского сообщения... Сейчас мы видим много офисных учреждений, работа которых не запрещена. Они работают дистанционно, проводят онлайн-совещания. Как только отрывается общественный транспорт, в офисные помещения будут приезжать больше сотрудников, онлайн-совещания перейдут в офлайн-совещания. Это приведет к росту контактов, уменьшению социальной дистанции, и возрастет потенциальная возможность инфицирования", - предупредил представитель Минздрава.

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