В разгар карантина Кличко хочет построить фонтан размером с 5-этажку

В то время, как количество заболевших коронавирусом в столице приближается к 2 тысячам, мэр Киева Виталий Кличко хочет построить фонтан со скульптурой Архистратига Михаила. Размер скульптуры будет 16-18 метров.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.



"Через несколько месяцев мы планируем презентовать новый фонтан - с очень красивой скульптурой Архистратига Михаила, который считается покровителем Киева. Убежден, этот фонтан станет еще одним магнитом для киевлян и гостей нашего города", - заявил Кличко.



По словам Кличко, высота скульптуры будет 16-18 метров. Это средняя высота 5-этажного дома в Киеве.



Как сообщали Українські Новини, Шмыгаль заявил, что Украина входит в финансово-экономический кризис.



Ранее Бойко заявил, что вместо борьбы с кризисом украинская власть принимает странные, а зачастую просто вредительские решения.



Кроме того, предприниматели съехались под Кабмин для участия в акции "Карантин убивает", а также протестовали против несправедливых, как они считают, карантинных мер.