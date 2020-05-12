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12 мая 2020, вторник, 08:54 252
Общество 2020-05-12T08:55:59+03:00
Українські Новини
В разгар карантина Кличко хочет построить фонтан размером с 5-этажку

В разгар карантина Кличко хочет построить фонтан размером с 5-этажку

Валерия Драгомирова
Виталий Кличко, Фонтан, карантин в Киеве
Виталий Кличко. Фото: КГГА
Виталий Кличко. Фото: КГГА

В то время, как количество заболевших коронавирусом в столице приближается к 2 тысячам, мэр Киева Виталий Кличко хочет построить фонтан со скульптурой Архистратига Михаила. Размер скульптуры будет 16-18 метров.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

"Через несколько месяцев мы планируем презентовать новый фонтан - с очень красивой скульптурой Архистратига Михаила, который считается покровителем Киева. Убежден, этот фонтан станет еще одним магнитом для киевлян и гостей нашего города", - заявил Кличко.

По словам Кличко, высота скульптуры будет 16-18 метров. Это средняя высота 5-этажного дома в Киеве.

Как сообщали Українські Новини, Шмыгаль заявил, что Украина входит в финансово-экономический кризис

Ранее Бойко заявил, что вместо борьбы с кризисом украинская власть принимает странные, а зачастую просто вредительские решения. 

Кроме того, предприниматели съехались под Кабмин для участия в акции "Карантин убивает", а также протестовали против несправедливых, как они считают, карантинных мер. 

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