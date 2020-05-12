подписаться на рассылку
26.65 27.11
28.7 29.35
˟
12 мая 2020, вторник, 19:08 658
Транспорт 2020-05-12T20:15:02+03:00
Українські Новини
Общественный транспорт может заработать уже через 10 дней, — Криклий

Общественный транспорт может заработать уже через 10 дней, — Криклий

Кира Молчанова
Мининфраструктуры, Общественный транспорт, Владислав Криклий, ослабление карантина, Выход из карантина, послабление карантина
Дезинфекция транспорта. Фото: Киевпастранс
Дезинфекция транспорта. Фото: Киевпастранс

Пока "Укрзализныця" разрабатывает план мер по восстановлению пригородного сообщения, Министерство инфраструктуры подготовило предложения по поэтапному возобновлению пассажирских перевозок после 22 мая.

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українськi Новини.

"Работаем сейчас над тем, чтобы через 10 дней пассажирский транспорт смог постепенно возобновить работу. Но в безопасном формате - с обязательным соблюдением масочного режима, дезинфекции, учитывая ограничения по количеству пассажиров и посадочных мест. Как министр инфраструктуры я защищаю вас, перевозчиков и всех работников отрасли, поэтому настаиваю на этом", - сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в ходе расширенной встречи с международными пассажирскими автомобильными перевозчиками.

Он сообщил, что со своей стороны Министерство инфраструктуры уже подготовило предложения по поэтапному возобновлению пассажирских перевозок.

"Сейчас совместно с Министерством здравоохранения мы обсуждаем и прорабатываем этот вопрос. Надеемся на конструктивную позицию, которая позволит защитить граждан и обеспечить работу транспорта", - подчеркнул Криклий.

Как сообщали Українськi Новини, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет Министров намерен продлить карантин после 22 мая.

Вместе с этом, Президент Владимир Зеленский считает, что нынешние показатели заболеваемости коронавирусом в Украине позволяют планировать будущие этапы смягчения карантина.

Больше новостей о: Мининфраструктуры Общественный транспорт Владислав Криклий ослабление карантина Выход из карантина послабление карантина

Информационную кампанию против Криклия устроили бе...
C сегодняшнего дня в Киеве будут курсировать допол...
Министерство Криклия выжимает из предпринимателей ...
Французская спортивная сеть Decathlon возобновила ...
Полиция выясняет, кто украл персональные данные из информационных баз госведомств, к которым причастна "Дія"
"Укрзализныця" заявила, что вокзалы и поезда уже готовятся к возобновлению сообщения
Новости
Полиция выясняет, кто украл персональные данные из информационных баз госведомств, к которым причастна "Дія" 20:17
Суд арестовал 50 шуб из Италии, стоимость одной доходила до 2 млн гривен 20:15
В Испании для всех прибывающих в страну ввели обязательную обсервацию 20:15
В telegram - канале Офиса президента появилось странное сообщение "Я на базе" 20:00
После снижения гривна на межбанке снова перешла к росту 19:47
больше новостей
Доллар по 30 - оптимистичный сценарий, - экономист 05:50
С сегодняшнего дня в Украине ослабляют карантин: что разрешат 06:15 Инфографика
Заморозки, шквалы и град: в Украине объявили штормовое предупреждение 21:34
Пенсии повысят в среднем на 280 гривен: как вычислить надбавку самому по формуле 05:30 Инфографика
Улицы Одессы 11 мая Фото:
Толпы людей без масок в кафе и у моря: как прошел первый день ослабления карантина в Одессе 21:09
больше новостей
С сегодняшнего дня в Украине ослабляют карантин: что разрешат 06:15 Инфографика
Буславец считает, что "зеленая" энергетика дестабилизирует энергосистему Украины 22:26
Заморозки, шквалы и град: в Украине объявили штормовое предупреждение 21:34
Утверждение о "дешевой" атомной генерации является мифом, - Ольга Буславець 13:58
Пенсии повысят в среднем на 280 гривен: как вычислить надбавку самому по формуле 05:30 Инфографика
больше новостей
В Минобразования назвали ориентировочные даты ВНО-2020
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok