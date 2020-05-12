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12 мая 2020, вторник, 13:52 308
Общество 2020-05-12T14:30:17+03:00
Українські Новини
Показатели Covid-19 позволяют рассматривать смягчение карантина, – Зеленский

Показатели Covid-19 позволяют рассматривать смягчение карантина, – Зеленский

Валерия Драгомирова
Коронавирус, Владимир Зеленский, Выход из карантина, Смягчение карантина
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский считает, что нынешние показатели заболеваемости коронавирусом в Украине позволяют планировать будущие этапы смягчения карантина.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"Нынешние показатели позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина и двигаться вперед с планированием. Однако надо смотреть на ситуацию: согласно ей показатели могут меняться. Мы не можем допустить крупных вспышек коронавируса", - сказал он на традиционном селекторном совещании с представителями правительства и правоохранительных органов.

В ходе совещания обсуждались меры, которые предпринимают другие страны для безопасного выхода из карантина, и возможные этапы смягчения ограничений в Украине.

"Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Европа придерживается карантина, хотя и с ослаблениями", - сказано в сообщении.

Также на совещании сообщили, что свою работу возобновили 569 продуктовых рынков.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров продлил карантин до 22 мая со смягчением ряда ограничений с 11 мая.


Кроме того, Шмыгаль заявил, что 22 мая - не конечная дата окончания карантина

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Показатели Covid-19 позволяют рассматривать смягчение карантина, – Зеленский
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