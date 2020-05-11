Заморозки, шквалы и град: в Украине объявили штормовое предупреждение

В некоторых регионах Украины во вторник и среду, 12-13 мая, объявлено штормовое предупреждение, погода испортится в большинстве западных, центральных и северных областях. Прогнозируется град, дождь, сильный ветер и заморозки на почве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Внимание! Предупреждение об ухудшении погодных условий по Украине. По Киеве 12 мая порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, днем ​​грозы (I уровень опасности, желтый). Ночью 13 мая заморозки на почве 0-2 ° (I уровень опасности, желтый) ", - предупредили спасатели жителей столицы.

Кроме того, в Киевской области завтра, 12 мая, прогнозируют порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, днем ​​грозы, в отдельных районах град (I уровень опасности, желтый). Ночью 13 мая заморозки на почве 0-5 ° (I уровень опасности, желтый).

Также ночью 13 мая в западных областях заморозки в воздухе 0-3 ° (II уровень опасности, оранжевый).

В центральных и северных областях, кроме Днепропетровской, заморозки на почве 0-5° (I уровень опасности, желтый).

Как сообщали Українські Новини, погода в Украине летом 2020 будет холодной и жаркой, сухой и дождливой одновременно.

Также сообщалось, что 12 мая в Украину придет холодный атмосферный фронт который принесет дожди (на Западе иногда даже мокрый снег), похолодание, штормовой ветер.

Кроме того, в Киеве за три дня выпала месячная норма осадков. После двух засушливых месяцев весны начало мая выдалось богатым на ливни.