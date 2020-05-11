Парки и скверы закрывали ради психологического эффекта, — замминистра здравоохранения

В Украине парки и скверы в рамках карантина, который продлили до 22 мая, закрывали не для влияния на эпидемиологический процесс, а для психологического эффекта на людей. Эту практику позаимствовали у других стран. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко эфире телеканала "Украина 24".

"Мы когда закрывали в свое время парки, делали опрыскивание дорог, это было вопросом не столько влияния на эпидемический процесс, сколько на психологический процесс. Закрытие парков - нет ощущения, что все безопасно", - сказал Ляшко.

Он сообщил, что Украина переняла эту практику у других стран, в частности у Китая и Италии. По его словам, благодаря этому психологическому эффекту у людей появилось ощущение опасности и необходимости соблюдения карантинных мероприятий, которые внедряло правительство.

Как сообщали Українські Новини, с 11 мая разрешена работа музеев и библиотек, салонов красоты и парикмахерских.

Кроме того, с 11 мая можно посещать парки, скверы и зоны отдыха и могут работать адвокаты, нотариусы, аудиторы и стоматологи.

Также разрешена работа летних террас кафе и ресторанов на открытом воздухе, а также заведений питания навынос.