Киев намертво "застрял" в вечерних пробках: стоят почти все магистрали столицы

Не успели в столице "разойтись" утренние пробки на дорогах, как после 16.00 на магистрали выехала уже вечерняя волна автомобилей, которая еще больше загрузила Киев. На 17.30 в Киеве стояли почти все важные дороги, все выезды и въезды в город забиты автомобилями. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google maps. Вечером также "остановились" все мосты через Днепр, кроме Дарницкого.

Из-за большого скопления авто проезд в центр Киева с Левого берега крайне осложнен. Наиболее сложная ситуация отмечалась на Северном и Южном мостах, а также мосту Метро. Также осложненное движение на проспекте Героев Сталинграда из-за ремонта дорог на Оболони.

Общественный транспорт для работников предприятий и медиков, которые работают во время карантина, задерживается - невозможно проехать.

Поскольку приходится долго ждать транспорт и действуют ограничения по количеству пассажиров - образуются длинные очереди.

Также "стоят" почти все выезды и въезды в Киев - со стороны Одесской трассы и со стороны Житомирской также образовались тянучки.

Как сообщали Українські Новини, по прежнему закрытыми в Киеве останутся кинотеатры, развлекательные центры и спортклубы.



Кроме того, как прошел первый день после ослабления карантина в Украине.



Также сегодня 62-й день карантина, до его окончания осталось 10 дней.