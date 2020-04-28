подписаться на рассылку
26.9 27.35
28.95 29.6
˟
28 апреля 2020, вторник, 07:30 51 Новости дня
Общество 2020-04-28T07:30:02+03:00
Українські Новини
Власти хотят срочно открыть рынки, пока фермеры их не вынесли из кресел

Власти хотят срочно открыть рынки, пока фермеры их не вынесли из кресел

Денис Иванеско
Кабмин, Карантин, Погода, Прогноз, Фермеры, Минэкономики, Рынки, 1 мая, Выходной, Электроэнергетика, Денис Шмыгаль, Главное за день, Продуктовые рынки, день Труда

Стоило херсонским фермерам в воскресенье ненадолго перекрыть международную трассу, так их сразу услышали и на Банковой, и в Кабмине. У людей зреет урожай, а продать они его не могут – рынки закрыты из-за карантина. Это грозит колоссальными убытками тысячам украинских селян и фермеров, гнев которых только раззадоривают импортные овощи, доступные в любом супермаркете. Волну народного гнева тут же услышал Зеленский и пообещал открыть рынки с 1 мая.


За президентом повторило Минэкономики – "рынки откроем уже на этой неделе". Кабмин обещает принять это решение уже в среду. Премьер Шмыгаль на радостях пообещал "быстрый выход" из карантина, мол, не надо будет ждать ни 10, ни 20 дней, как он говорил раньше.

Лишь в пятницу премьер оконфузился, представляя план выхода из карантина. Его осмеяли как могли – в плане дважды открывают спортзалы и фитнес-клубы и вдобавок разрешают работать автомобильным мойкам, которые не закрывали на карантин. Вообщем, второй премьер Зеленского, как бы помягче сказать, тоже "профан" в плане выхода из карантина.  

Генпрокуратура установила кто заказал убийство Гандзюк. По версии следствия – это Мангер, глава Херсонского облсовета. Дело за малым – доказать все в суде. А с этим, как показывает опыт, у следствия большая беда. Но у прокуратуры есть козырь – показания сообщника, который пошел на сделку со следствием.

Большой скандал на рынке электроэнергетики Украины. На выходных ограничили производство самой дешевой атомной электроэнергии в угоду солнечной. Атомная обходится конечному потребителю по 70 коп. за килоВатт, а солнечная – более 4 гривен. Разница ложится на Энергоатом и потребителей. Атомщики уже бьют тревогу. Если их и дальше будут ограничивать – цена на электричество в Украине будет расти. Уже сегодня электроэнергия у нас стоит дороже, чем в Европе. У нас электричество дороже в 6,3 раза, чем в Норвегии, в 4,9 раза дороже, чем в Швеции, и приблизительно на 50% дороже, чем в Германии и Австрии.  Помните об этом, когда будете лайкать посты "зеленых" в фейсбуке. Больше других на "зеленом электричестве" в Украине  зарабатывает Ринат Ахметов – у него крупнейшая в стране солнечная электростанция.

Если вы все еще думаете об летнем отдыхе – он никогда не будет прежним. Турция отказалась от шведского стола из-за коронавируса. Не ясно пока сохранит ли свои позиции знаменитый All inclusive.

В пятницу – государственный выходной. Первомай никто не отменял.

Синоптики обещают грозу и +20.

Подписаться на рассылку Українських Новин можно здесь

Больше новостей о: Кабмин Карантин Погода Прогноз Фермеры Минэкономики Рынки 1 мая Выходной Электроэнергетика Денис Шмыгаль Главное за день Продуктовые рынки день Труда

Идет жара, но с заморозками и грозами: синоптики д...
Украинцы на этой неделе будут отдыхать три дня...
Продуктовые рынки начнут открываться уже на этой н...
Зеленский хочет открыть рынки уже 1 мая...
В Петропавловской Борщаговке — вспышка коронавируса в общежитии для иностранцев
Продуктовые рынки начнут открываться уже на этой неделе, - Минэкономики
Новости
Количество больных коронавирусом в мире превысило 3 млн. Данные 28 апреля 08:30
На Донбассе боевики снова применили запрещенное оружие, ранены два бойца ВСУ 08:29
В США коронавирусом заболели около миллиона человек 08:14
Как проведут ВНО в условиях пандемии коронавируса: в аудиториях и вопросами за весь год 07:45
Власти хотят срочно открыть рынки, пока фермеры их не вынесли из кресел 07:30 Новости дня
больше новостей
Пенсии вырастут от 100 до 2 тысяч гривен: кому с 1 мая прибавку не дадут 05:30
В мэрии назвали район Киева, где зафиксировали больше всего заболевших COVID-19 16:48 Инфографика
После визита Зеленского в Чернобыльской зоне потушили все очаги пожара 23:55 Инфографика
Турция, Португалия и Греция: куда можно будет поехать в отпуск летом 08:59
"Укрзализныця" хочет исключить из перечня малодеятельных 77 станций 14:46
больше новостей
Бизнес требует от властей снять карантин с 1 мая: предприниматели грозят протестами 20:19
Пенсии вырастут от 100 до 2 тысяч гривен: кому с 1 мая прибавку не дадут 05:30
"Во всем виновата мафия!": Соколовский оправдался за сговор с "Медицинскими закупками Украины" 11:38
Сегодня отмечают 34-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС 09:00
В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники, - Климент 19:18
больше новостей
Нацбанк упростил валютный надзор: сумму операций со 150 тыс. повысили до 400 тыс. гривен
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok