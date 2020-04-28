Власти хотят срочно открыть рынки, пока фермеры их не вынесли из кресел

Стоило херсонским фермерам в воскресенье ненадолго перекрыть международную трассу, так их сразу услышали и на Банковой, и в Кабмине. У людей зреет урожай, а продать они его не могут – рынки закрыты из-за карантина. Это грозит колоссальными убытками тысячам украинских селян и фермеров, гнев которых только раззадоривают импортные овощи, доступные в любом супермаркете. Волну народного гнева тут же услышал Зеленский и пообещал открыть рынки с 1 мая.



За президентом повторило Минэкономики – "рынки откроем уже на этой неделе". Кабмин обещает принять это решение уже в среду. Премьер Шмыгаль на радостях пообещал "быстрый выход" из карантина, мол, не надо будет ждать ни 10, ни 20 дней, как он говорил раньше.



Лишь в пятницу премьер оконфузился, представляя план выхода из карантина. Его осмеяли как могли – в плане дважды открывают спортзалы и фитнес-клубы и вдобавок разрешают работать автомобильным мойкам, которые не закрывали на карантин. Вообщем, второй премьер Зеленского, как бы помягче сказать, тоже "профан" в плане выхода из карантина.



Генпрокуратура установила кто заказал убийство Гандзюк. По версии следствия – это Мангер, глава Херсонского облсовета. Дело за малым – доказать все в суде. А с этим, как показывает опыт, у следствия большая беда. Но у прокуратуры есть козырь – показания сообщника, который пошел на сделку со следствием.



Большой скандал на рынке электроэнергетики Украины. На выходных ограничили производство самой дешевой атомной электроэнергии в угоду солнечной. Атомная обходится конечному потребителю по 70 коп. за килоВатт, а солнечная – более 4 гривен. Разница ложится на Энергоатом и потребителей. Атомщики уже бьют тревогу. Если их и дальше будут ограничивать – цена на электричество в Украине будет расти. Уже сегодня электроэнергия у нас стоит дороже, чем в Европе. У нас электричество дороже в 6,3 раза, чем в Норвегии, в 4,9 раза дороже, чем в Швеции, и приблизительно на 50% дороже, чем в Германии и Австрии. Помните об этом, когда будете лайкать посты "зеленых" в фейсбуке. Больше других на "зеленом электричестве" в Украине зарабатывает Ринат Ахметов – у него крупнейшая в стране солнечная электростанция.



Если вы все еще думаете об летнем отдыхе – он никогда не будет прежним. Турция отказалась от шведского стола из-за коронавируса. Не ясно пока сохранит ли свои позиции знаменитый All inclusive.



В пятницу – государственный выходной. Первомай никто не отменял.



Синоптики обещают грозу и +20.