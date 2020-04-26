В Херсонской области фермеры заблокировали международную трассу из-за закрытых рынков

В Херсонской области фермеры, протестуя против закрытия рынков на время карантина, который продлили до 11 мая, перекрыли трассу международного значения.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале PavlovskyNEWS

"Более 300 аграриев вышли на митинг из-за карантинных ограничений в селе Великие Копани, где закрыли крупнейший оптовый рынок на Херсонщине. В результате этого возник коллапс со сбытом большого количества овощей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один из протестующих выбросил огурцы на дорогу в знак протеста.

Фермеры возмущены тем, что большие сети импортируют овощи, хотя отечественная продукция, по их словам, гораздо лучше.

По их словам, закрывать рынки, но оставлять открытыми торговые сети - нелогично и вредит экономике.

По сообщению, фермеры Днепропетровской и Запорожской области рассказали, что тем, кто выращивал овощи в теплицах, придется выбрасывать их тоннами.

Перекупщики не покупают у них огурцы, капусту, брокколи, редиску и подобное, потому что сами не знают, смогут ли потом куда-то продать. Из-за этого фермеры вывозят овощи в придорожные посадки и поля, чтобы они там просто сгнивали.

Как сообщали Українські Новини, ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" отмечает, что малые и средние производители продуктов питания из-за закрытия продовольственных рынков не смогут реализовать свой товар.

Тем временем, Минэкономики поддерживает работу рынков во время карантина.