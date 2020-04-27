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27 апреля 2020, понедельник, 20:03 1366
Экономика 2020-04-27T20:18:11+03:00
Українські Новини
Продуктовые рынки начнут открываться уже на этой неделе, - Минэкономики

Продуктовые рынки начнут открываться уже на этой неделе, - Минэкономики

Надежда Комендантова
Рынки, Игорь Петрашко, Продуктовые рынки
Рынок.
Рынок.

В то время, как Зеленский хочет открыть рынки уже 1 мая, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявляет, что продовольственные рынки начнут открываться уже на этой неделе.

Об этом говорится в сообщении Минэкономики, передают Українськi Новини.

Петрашко в интервью одному из украинских телеканалов сообщил, что в среду на очередном заседании правительства планируется принять решение, которое урегулирует работу агропродовольственных рынков в условиях карантина.

"Рынки имеют большой социальный эффект. От них зависят и фермеры, и простые люди. Сегодня совместно с Минздравом уже разработана концепция безопасного функционирования рынков и механизма воздействия на них за несоблюдение правил. Принятие этих требований позволит до конца недели возобновить работу около 280 рынков по всей Украине", - сообщил Петрашко.

В частности, по его словам, речь идет о таких противоэпидемические требованиях, как: измерение температуры, масочный режим, социальная дистанция, ограниченное количество одновременного пребывания людей, постоянная доступность дезинфекционных средств и др.

Для мониторинга соблюдения приведенных выше требований на агропродовольственном рынке будут постоянно присутствовать инспекторы Госпотребслужбы.

Кроме того, министр обратил внимание на актуальный вопрос о предоставлении возможности фермерам реализовывать свою продукцию не только на продовольственных рынках, но и в магазинах.

"Сейчас мы ведем диалог с сетями магазинов, чтобы наши крестьяне, наши фермеры смогли продавать свою продукцию в этих сетях в том числе. Мы понимаем, что в большинстве случаев магазины специализируются на оптовых закупках, которые малый фермер не может предложить. Именно поэтому сейчас мы анализируем ситуацию и готовим изменения в существующее регулирование, которые упростили бы доступ украинского производителя к полочкам магазинов", - отметил  Петрашко.

Как сообщали Українськi Новини, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Кабинет Министров рассмотрит вопрос открытия продовольственных рынков ориентировочно с мая.

Мэр Львова Андрей Садовый выступает за открытие продуктовых рынков, несмотря на карантин.

В Херсонской области фермеры, протестуя против закрытия рынков на время карантина, перекрыли трассу международного значения.

Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" отмечает, что малые и средние производители продуктов питания из-за закрытия продовольственных рынков не смогут реализовать свой товар.

Тем временем, Минэкономики поддерживает работу рынков во время карантина.

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