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  • Согласно плану Шмыгаля по выходу из карантина спортзалы откроют дважды
25 апреля 2020, суббота, 09:19 386 Инфографика
Политика 2020-04-25T09:20:17+03:00
Українські Новини
Согласно плану Шмыгаля по выходу из карантина спортзалы откроют дважды

Согласно плану Шмыгаля по выходу из карантина спортзалы откроют дважды

Надежда Комендантова
Карантин, Спортзал, спортивный клуб, фитнес-клуб, Денис Шмыгаль, карантин в Украине, Выход из карантина
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В плане Кабинета Министров, который представил прьемьер-министр Украины Денис Шмыгаль, о 5-этапном выходе из карантина, ранее продленном в Украине до 11 мая, открыть спортивные залы и фитнесс-клубы планируется дважды. 

Об этом свидетельствует инфорграфика плана, передают Українськi Новини.

Так, согласно опубликованному плану, первый раз спортивные учреждения откроют на втором этапе выхода из карантина, если на протяжении 10 дней подряд процент выявленных случаев среди всех протестированных ежедневно снижается.

Тогда откроют бытовое обслуживание населения, возобновят занятия в школах для учеников выпускных классов, разрешат работать заведениям общепита на вынос, откроют кинотеатры под открытым небом, спортзалы, отели, возобновят спортивные соревнования, в которых смогут принимать участие не больше 50 человек без зрителей.

А также на 4 этапе, когда на протяжении 10 дней подряд количество новых не связанных между собой случаев ежедневно меньше, чем 5 на область.

При таком условии полностью заработает общественный транспорт, ТРЦ, спортзалы, культурные и образовательные учреждения, а также плановая медицинская и стоматологическая помощь.

Как сообщали Українські Новини, ограничительные меры были введены с 12 марта, а ранее карантин в Украине был введен до 24 апреля.

Также продление карантина инициировало Министерство здравоохранения

А министр здравоохранения Максим Степанов прогнозировал некоторое смягчение ограничительных мер, но продленный карантин пройдет без ослаблений. Музеи и библиотеки открывать не будут.

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