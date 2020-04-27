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27 апреля 2020, понедельник, 17:12 1009
Силовые структуры 2020-04-27T18:00:08+03:00
Українські Новини
Павловский пошел на сделку со следствием и согласился дать обличительные показания по делу Гандзюк

Павловский пошел на сделку со следствием и согласился дать обличительные показания по делу Гандзюк

Кира Молчанова
Следствие, Павловский, Павловский Игорь, Екатерина Гандзюк, Дело Гандзюк
Игорь Павловский. Фото: Facebook Игор Павловский/slidstvo.info
Игорь Павловский. Фото: Facebook Игор Павловский/slidstvo.info

Бывший помощник экс-депутата Верховной Рады Николая Паламарчука (фракция "Блок Петра Порошенко") Игорь Павловский, обвиняемый в причастности к убийству исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк, заключил сделку со следствием и согласился дать обличительные показания по делу.

Об этом на брифинге сообщил прокурор Офиса генпрокурора Роман Романов, передают Українськi Новини.

 По его словам, дело против Павловского рассматривает Приморский суд Одессы.

"Он заключил сделку со следствием и согласился дать обличительные показания (по делу)", - сказал он.

По его словам, следующее заседание по делу в отношении Павловского состоится в мае.

Как сообщали Українськi Новини, Печерский районный суд Киева арестовал до 4 марта бывшего помощника экс-депутата Верховной Рады Николая Паламарчука (фракция "Блок Петра Порошенко") Игоря Павловского, подозреваемого в причастности к убийству исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк. После этого арест продлили до 20 апреля.

Офис генерального прокурора завершил расследование уголовного производства о нападении на исполняющую обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк, председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер обвиняется в заказе и финансировании преступления.

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