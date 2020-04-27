Павловский пошел на сделку со следствием и согласился дать обличительные показания по делу Гандзюк

Бывший помощник экс-депутата Верховной Рады Николая Паламарчука (фракция "Блок Петра Порошенко") Игорь Павловский, обвиняемый в причастности к убийству исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк, заключил сделку со следствием и согласился дать обличительные показания по делу.

Об этом на брифинге сообщил прокурор Офиса генпрокурора Роман Романов, передают Українськi Новини.

По его словам, дело против Павловского рассматривает Приморский суд Одессы.

"Он заключил сделку со следствием и согласился дать обличительные показания (по делу)", - сказал он.

По его словам, следующее заседание по делу в отношении Павловского состоится в мае.

Как сообщали Українськi Новини, Печерский районный суд Киева арестовал до 4 марта бывшего помощника экс-депутата Верховной Рады Николая Паламарчука (фракция "Блок Петра Порошенко") Игоря Павловского, подозреваемого в причастности к убийству исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк. После этого арест продлили до 20 апреля.

Офис генерального прокурора завершил расследование уголовного производства о нападении на исполняющую обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк, председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер обвиняется в заказе и финансировании преступления.