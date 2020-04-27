Рынки могут открыть уже на этой неделе. Кабмин соберется на заседание

Кабинет Министров рассмотрит на заседании в среду, 29 апреля, вопрос открытия продовольственных рынков ориентировочно с мая, в то время, как в четырех областях рынки частично продолжают работать несмотря на запрет.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам традиционного совещания по вопросам предотвращения распространения коронавируса под председательством Владимира Зеленского, передают Українськi Новини.



"Вопрос открытия рынков, механизма их безопасного функционирования и четких санкций за несоблюдение правил нужно рассмотреть уже в среду, чтобы начать открывать рынки до конца этой недели", - сказано в нем со ссылкой на слова премьер-министра Дениса Шмыгаля.



Для открытия рынков будет определен протокол соблюдения правил безопасности.



"Речь идет о более 280 крытых продовольственных рынков, которые обеспечивают продуктами украинцев и дают возможность сбыта продукции малым фермерам", - говорится в сообщении.



Во время карантина решения правительства стал часто анонсировать не Кабмин, а Офис президента.



В данном случае пресс-служба президента заявила, что именно Зеленский "одобрил рассмотрение вопроса открытия рынков на ближайшем заседании правительства".



"Мы понимаем, что есть определенная психологическая усталость. COVID утомил не только украинцев. Поскольку продовольственные рынки чрезвычайно важны для выживания и питания многих граждан, нужно думать, как дать им возможность работать безопасно. Установим четкие правила и давайте позволим открыть. Надо учиться жить и работать в новых условиях", - сказал он.



Как сообщали Українськi Новини, 30 марта Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в период карантина при условии соблюдения противоэпидемических мер, однако позже заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил о массовых нарушениях в работе открытых рынков.



