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27 апреля 2020, понедельник, 09:52 184
Жизнь 2020-04-27T09:59:14+03:00
Українські Новини
Украинцы на этой неделе будут отдыхать три дня

Украинцы на этой неделе будут отдыхать три дня

Ярина Вацяк
Выходной, выходные в мае, Выходные 2020, выходные в мае-2020
Кот Фото: pixabay.com
Кот Фото: pixabay.com

На этой неделе украинцы будут отдыхать на один день дольше. Так, в пятницу, 1 мая, в Украине установлен государственный выходной.

Всем учреждениям и предприятиям рекомендуется установить выходным днем ​​1 мая - День труда, что предусматривает статья 73 Кодекс законов о труде Украины.

Кроме того, в мае предусмотрено еще один выходной день - 9 мая, когда отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы). Поскольку в 2020 году 9 мая выпало в субботу, выходной переносится на понедельник, 11 мая.

Кодекс о труде предусматривает, что в установленные выходные дни допускаются работы, приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям (непрерывно действующие предприятия, учреждения, организации), работы, вызываемые необходимостью обслуживания населения.

В то же время работа в выходной день может компенсироваться, по соглашению сторон, предоставлением другого дня отдыха или в денежной форме в двойном размере. Оплата за работу в выходной день исчисляется по правилам статьи 107 настоящего Кодекса.

Как сообщалось, в пятницу, 1 мая, на День труда, в Украине сохранится контрастная погода с дождями, грозами и местами сухой жарой. 

Тем временем, В Украине продлили карантин до 11 мая. 

Українські Новини собрали пять комедийных фильмов, которые можно посмотреть всей семьей на выходных.

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