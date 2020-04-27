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27 апреля 2020, понедельник, 13:52 1663
Туризм 2020-04-27T14:00:02+03:00
Українські Новини
All inclusive на курортах Турции больше не будет: что предложат туристам

All inclusive на курортах Турции больше не будет: что предложат туристам

Ярина Вацяк
Турция, Туризм, Туристы, отели, Шведский стол, all inclusive, все включено
Шведский стол. Фото: pixabay.com
Шведский стол. Фото: pixabay.com

Турция еще надеется, что в туристическом сезоне 2020 сможет принимать туристов, при этом отельеры откажутся от шведского стола для обеспечения эпидемиологической безопасности туристов после открытия гостиниц.

Об этом пишет Turist.delfi со ссылкой на Ahaber.

"Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой анонсировал новые правила для отелеьров, которые начнут действовать после запуска внутреннего туризма в конце мая. Согласно нововведениям, системы питания "шведский стол" больше не будет. Предполагается, что ее заменит комплексное меню", — пишет издание.

Как отмечает газета, в первую очередь, откроются гостиницы, у которых есть сертификаты об отсутствии коронавируса. Поначалу они будут использовать для приема гостей только половину номерного фонда. Кроме того, рестораны на территории гостиниц должны обеспечить социальное дистанцирование. Число шезлонгов на пляжах будет уменьшено вдвое. Некоторые отели смогут предложить семьям бунгало для проживания, а также закрепить за ними шезлонги на пляже или около бассейна.

Некоторые меры будут приняты не только в гостиницах, но и в кафе, ресторанах и других развлекательных заведениях курортов. Так, повышенные требования будут к обсуживающему персоналу: они обязаны перед началом рабочего дня проходить медосмотр, работать в перчатках и масках, в некоторых случаях может быть использована специальная защитная одежда.

Новые правила коснутся и яхтинга: число пассажиров на судне будет сокращено, чтобы обеспечить дистанцирование.

"Мы готовимся к запуску внутреннего туризма уже к 15 мая. Думаю, что наиболее популярными объектами размещения будут апартаменты и бутик-отели. Стоит отметить, что цены на размещение могут вырасти", — цитирует Ahaber мэра города Ула на побережье Эгейского моря Исмаила Аккая.

Как сообщали Українські Новини, после карантина Ryanair планирует продавать билеты от 99 центов.

Тем временем, туристическая отрасль во всем мире несет миллионные убытки.

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