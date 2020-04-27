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  • На выходных в Украине ограничили производство самой дешевой электроэнергии, - Герус
27 апреля 2020, понедельник, 15:49 1068
Экономика 2020-04-27T15:49:33+03:00
Українські Новини
На выходных в Украине ограничили производство самой дешевой электроэнергии, - Герус

На выходных в Украине ограничили производство самой дешевой электроэнергии, - Герус

Григорий Яковенко
Электроэнергия, Энергоатом, Андрей Герус
Герус Андрей Фото: facebook/andriy.gerus
Герус Андрей Фото: facebook/andriy.gerus

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявляет, что 25-26 апреля впервые были ограничены мощности только энергоблоков национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"На этих выходных впервые произошел прецедент, в связи с низким потреблением электроэнергии, ограничена была выработка исключительно атомных блоков "Энергоатома". Ранее, на выходные 4-5 апреля, 11-12 апреля и 19 апреля ограничения касались, как атомных блоков (продают электроэнергию по 70 копеек), так и производителей по "зеленому" тарифу (4-5 гривен). А в эти выходные впервые за апрель все ограничения положили только на "Энергоатом", - написал Герус.

Он подчеркнул, что сейчас было остановлено 1 690 МВт мощностей "Энергоатома", что составляет около 17% мощностей АЭС, которые находятся в рабочем состоянии.

Как сообщали Українські Новини, цена на электроэнергию в Украине снизилась, но она все еще выше, чем в Европе.

Также "Энергоатом" заявляет, что цены на электроэнергию могут подскочить из-за ограничения мощности энергоблоков АЭС.

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