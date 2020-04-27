Цена на электроэнергию в Украине снизилась, но она все еще выше, чем в Европе

Средневзвешенная суточная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины по состоянию на 27 апреля снизилась на 7,8%, или на 110 гривен\/Мвт-ч до 1 114 гривен\/Мвт-ч по сравнению с 20 апреля. Об этом свидетельствуют данные государственного предприятия "Оператор рынка", передают Українські Новини. В свою очередь средневзвешенная цена электроэнергии на РСВ в пределах "Бурштынского энергоострова" снизилась на 8,8%, или на 153,1 гривны\/Мвт-ч до 1 593,6 гривен\/Мвт-ч. Если сравнивать с ценами на европейской энергобирже Nord Pool, цена на ОЭС превышают цены в Норвегии (6 евро\/ МВт-ч) в 6,3 раза, в Швеции (7,76 евро\/ МВт-ч) - в 4,9 раза, в Дании (24,56 евро\/ МВт-ч) - на 54,7%, во Франции (19,99 евро\/ МВт-ч) - на 90%, в Германии (25,5 евро\/ МВт-ч) - на 52,2% и Австрии (25,18 евро\/ МВт-ч) - на 50,9%. Также на венгерской бирже HUPX за аналогичный период средневзвешенная стоимость электроэнергии снизилась на 8,5%, или на 3,02 евро\/МВт-ч до 32,64 евро\/МВт-ч (957,35 гривен\/Мвт-ч согласно курсу НБУ на 27 апреля). Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 13 апреля Группа ДТЭК Рината Ахметова прекратила экспорт электроэнергии из "Острова Бурштынской ТЭС" в Венгрию и Румынию.