Цена на электроэнергию в Украине снизилась, но она все еще выше, чем в Европе

Средневзвешенная суточная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины по состоянию на 27 апреля снизилась на 7,8%, или на 110 гривен/Мвт-ч до 1 114 гривен/Мвт-ч по сравнению с 20 апреля.

Об этом свидетельствуют данные государственного предприятия "Оператор рынка", передают Українські Новини.

В свою очередь средневзвешенная цена электроэнергии на РСВ в пределах "Бурштынского энергоострова" снизилась на 8,8%, или на 153,1 гривны/Мвт-ч до 1 593,6 гривен/Мвт-ч.

Если сравнивать с ценами на европейской энергобирже Nord Pool, цена на ОЭС превышают цены в Норвегии (6 евро/ МВт-ч) в 6,3 раза, в Швеции (7,76 евро/ МВт-ч) - в 4,9 раза, в Дании (24,56 евро/ МВт-ч) - на 54,7%, во Франции (19,99 евро/ МВт-ч) - на 90%, в Германии (25,5 евро/ МВт-ч) - на 52,2% и Австрии (25,18 евро/ МВт-ч) - на 50,9%.

Также на венгерской бирже HUPX за аналогичный период средневзвешенная стоимость электроэнергии снизилась на 8,5%, или на 3,02 евро/МВт-ч до 32,64 евро/МВт-ч (957,35 гривен/Мвт-ч согласно курсу НБУ на 27 апреля).

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 13 апреля Группа ДТЭК Рината Ахметова прекратила экспорт электроэнергии из "Острова Бурштынской ТЭС" в Венгрию и Румынию.