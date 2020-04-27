Не надо будет ждать 10 или 20 дней. Шмыгаль допустил быстрый выход украинцев из карантина

Второй, третий и четвертый этапы выхода из карантина, который продлили до 11 мая, могут начаться одновременно.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Если Правительство будет видеть, что количество заболевших снижается, то второй, третий или четвертый этапы могут начаться одновременно. Не надо будет ждать 10 или 20 дней для запуска очередного этапа", — написал премьер.

По его словам, в то же время, если в стране будет наблюдаться значительное увеличение количества заболевших, то карантинные меры могут снова быть усилены.

Он отметил, что на отдельных этапах предполагается открытие с ограничениями учебных заведений, кафе, спортивных залов и т.п.

Эти ограничения правительство будет смягчать на каждом этапе.

Как сообщали Українськi Новини, 24 апреля Кабинет Министров представил 5-этапный план выхода из карантина.

С начала апреля в Окружном административном суде Киева зарегистрировали 22 иска против Кабинета министров Украины относительно обжалования установленных ограничений из-за распространения коронавируса.