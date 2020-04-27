Мангер - заказчик убийства Гандзюк. Генпрокуратура завершила расследование

Офис генерального прокурора завершил расследование уголовного производства о нападении на исполняющую обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк, председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер обвиняется в заказе и финансировании преступления.

Об этом на брифинге сообщили заместитель генпрокурора Алексей Симоненко и прокурор Офиса Роман Романчук.

По их словам, дело завершено, собрано достаточно доказательств виновности Мангера в заказе нападения.

Также собраны доказательства виновности организатора преступления - Алексея Левина.

По данным Офиса генпрокурора, именно Мангер заказал и финансировал нападение.

Как сообщали Українськi Новини, бывший помощник экс-депутата Верховной Рады Николая Паламарчука (фракция "Блок Петра Порошенко") Игорь Павловский, обвиняемый в причастности к убийству исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк, заключил сделку со следствием и согласился дать обличительные показания по делу.

В январе 2020 года ГПУ и СБУ провели обыски по делу убийства Екатерины Гандзюк с целью отыскания дополнительных доказательств в этом деле.