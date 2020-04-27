Идет жара, но с заморозками и грозами: синоптики дали прогноз погоды на неделю и 1 мая

В то время, как ночью в Украине все еще наблюдаются заморозки, в понедельник, 27 апреля, в Украину придет антициклон Odilo, который принесет с собой сухую погоду в большинство областей Украины.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По словам синоптика, осадки будут вероятны только в восточных регионах и в Сумской области. Пару капель может упасть на Киевщине, Одесской области и в районе Карпат.

"Ветер остается не очень комфортным, порывистым, однако сильным – только на востоке Украины. Направление северо-западное", – пишет Диденко.

В то же время, ночью также возможны заморозки, кроме южных и восточных областей.

Днем в понедельник ожидается +11...+16 градусов, а на Закарпатье +14...+19.

"Со вторника температура воздуха снова начнет повышаться, и среда-четверг уже рванет до +20 градусов", – добавила синоптик.

В то же время, согласно Укргидрометцентру, в понедельник 27 апреля влажно и ветрено будет только на востоке Украины. Ночью температура воздуха будет от 1 до 6 градусов тепла, в Карпатах возможны заморозки. Днем ожидается от 11 до 18 градусов тепла.

Во вторник, 28 апреля в Украине синоптики осадков не прогнозируют. Ночью ожидается от 2 до 7 градусов тепла, а днем от 13 до 18. Теплее всего будет на западе, где столбики термометра могут показать 21 градус.

В среду 29 апреля в Украину вернется по-настоящему весенняя погода, за исключением западных областей. По данным синоптиков, на Закарпатье ожидается гроза. Днем теплее всего будет именно в западных регионах - до 24 градусов тепла. В целом по стране ожидается от 15 до 24 градусов днем и от 4 до 10 градусов ночью.

В четверг, 30 апреля погода немного испортится, но в целом по стране будет тепло. В западных и северных областях ожидаются грозы, а температура воздуха по стране днем составит от 15 до 22 градусов, ночью - от 5 до 11 градусов.

В пятницу, 1 мая, на День Труда, в Украине сохранится контрастная погода с дождями, грозами и местами сухой жарой.

Как сообщали Українські Новини, из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды.

Тем временем, синоптик рассказал о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой.