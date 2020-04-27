Зеленский хочет открыть рынки уже 1 мая

В то время, как правительство обсудит работу продовольственных рынков только в среду, 29 апреля, президент Владимир Зеленский выступает за открытие продуктовых рынков с 1 мая.

Об этом говорится в его обращении на странице Президента в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Я считаю, что при условии соблюдения всех правил безопасности уже в эту пятницу рынки смогут возобновить работу", - сказал Президент.

Однако он отметил, что только при условии соблюдения всех правил безопасности.

Президент отметил, что Кабинет Министров рассмотрит этот вопрос на ближайшем заседании.

Как сообщали Українськi Новини, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Кабинет Министров рассмотрит вопрос открытия продовольственных рынков ориентировочно с мая.

Мэр Львова Андрей Садовый выступает за открытие продуктовых рынков, несмотря на карантин.

В Херсонской области фермеры, протестуя против закрытия рынков на время карантина, перекрыли трассу международного значения.

Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" отмечает, что малые и средние производители продуктов питания из-за закрытия продовольственных рынков не смогут реализовать свой товар.

Тем временем, Минэкономики поддерживает работу рынков во время карантина.