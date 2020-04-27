подписаться на рассылку
26.9 27.35
28.95 29.6
˟
27 апреля 2020, понедельник, 18:57 243
Финансы 2020-04-27T18:58:49+03:00
Українські Новини
Зеленский хочет открыть рынки уже 1 мая

Зеленский хочет открыть рынки уже 1 мая

Кира Молчанова
Торговля, Владимир Зеленский, карантин в Украине, Продуктовые рынки, Открытие рынков
Рынок. Мандарины. Лайм. Фото: Pixabay
Рынок. Мандарины. Лайм. Фото: Pixabay

В то время, как правительство обсудит работу продовольственных рынков только в среду, 29 апреля, президент Владимир Зеленский выступает за открытие продуктовых рынков с 1 мая.

Об этом говорится в его обращении на странице Президента в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Я считаю, что при условии соблюдения всех правил безопасности уже в эту пятницу рынки смогут возобновить работу", - сказал Президент.

Однако он отметил, что только при условии соблюдения всех правил безопасности.

Президент отметил, что Кабинет Министров рассмотрит этот вопрос на ближайшем заседании.

Как сообщали Українськi Новини, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Кабинет Министров рассмотрит вопрос открытия продовольственных рынков ориентировочно с мая.

Мэр Львова Андрей Садовый выступает за открытие продуктовых рынков, несмотря на карантин.

В Херсонской области фермеры, протестуя против закрытия рынков на время карантина, перекрыли трассу международного значения.

Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" отмечает, что малые и средние производители продуктов питания из-за закрытия продовольственных рынков не смогут реализовать свой товар.

Тем временем, Минэкономики поддерживает работу рынков во время карантина.

 

Больше новостей о: Торговля Владимир Зеленский карантин в Украине Продуктовые рынки Открытие рынков

В Киево-Печерской Лавре 20 новых случаев коронавируса. Всего в Киеве 1,2 тыс. инфицированных
Мангер - заказчик убийства Гандзюк. Генпрокуратура завершила расследование
Новости
Со вторника видеоуроки будут показывать и для учеников начальной школы 19:25
Не надо будет ждать 10 или 20 дней. Шмыгаль допустил быстрый выход украинцев из карантина 19:15
Нацбанк упростил валютный надзор: сумму операций со 150 тыс. повысили до 400 тыс гривен 19:00
Сергей Бурлаков: Дайте ему материалы дел полистать, с фото и деталями, чтобы проникся "интеллигентностью" 18:58 Мнение
Зеленский хочет открыть рынки уже 1 мая 18:57
больше новостей
Пенсии вырастут от 100 до 2 тысяч гривен: кому с 1 мая прибавку не дадут 05:30
Что будет с гривной: экономисты спрогнозировали курс доллара в Украине 06:15
Руки хирурга дрожали: СМИ сообщили о смерти Ким Чен Ына 22:19 Дополнено
Военный склад в Балаклее был подорван из под земли, а не дроном РФ, – отчет ВСК 20:51 Документ
После визита Зеленского в Чернобыльской зоне потушили все очаги пожара 23:55 Инфографика
больше новостей
Военный склад в Балаклее был подорван из под земли, а не дроном РФ, – отчет ВСК 20:51 Документ
Бизнес требует от властей снять карантин с 1 мая: предприниматели грозят протестами 20:19
Пенсии вырастут от 100 до 2 тысяч гривен: кому с 1 мая прибавку не дадут 05:30
"Во всем виновата мафия!": Соколовский оправдался за сговор с "Медицинскими закупками Украины" 11:38
Сегодня отмечают 34-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС 09:00
больше новостей
Кличко уволил своего зама Слончака, который напал на полицейских
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok