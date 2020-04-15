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15 апреля 2020, среда, 10:00 103 Инфографика
Силовые структуры 2020-04-15T10:07:30+03:00
Українські Новини
Февральский рейтинг зарплат: кто из силовиков получил больше всего доплат, премий и надбавок

Февральский рейтинг зарплат: кто из силовиков получил больше всего доплат, премий и надбавок

Елена Новикова
Зарплата, Арсен Аваков, Артем Сытник, Назар Холодницкий, Руслан Рябошапка, Иван Баканов, Ирина Венедиктова, Андрей Загороднюк, Алексей Данилов, Игорь Клименко, зарплаты чиновников, Зарплата за февраль
Зарплата силовиков
Зарплата силовиков

В Украине на период карантина урезали зарплату чиновникам, судьям, прокурорам, депутатам, набсоветам и руководилеям госкомпаний. А о том, какую зарплату в феврале получили силовики и насколько их зарплаты отличаются от январских, расскажут Українські Новини.

Зарплаты силовиков за февральЗарплаты силовиков за февраль

Зарплата директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника за февраль составила 202 592 гривны. Должностной оклад Артема Сытника составил 126 120 гривен, доплата за выслугу лет - 37 836 гривен, доплата за работу, связанную с доступом к государственной тайне, - 12 612 гривен, доплата за ранг - 800 гривен, надбавка как государственному эксперту по вопросам тайн - 25 224  гривны.

Заработная плата заместителя генерального прокурора - специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого за февраль составила 177 072 гривны. Оклад прокурора составил 75 672 гривны. Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премий.

Заработная плата бывшего генерального прокурора Руслана Рябошапки за февраль составила 159 197 гривен, в то время, как в январе он заработал 180 672 гривны. При этом оклад Рябошапки составил 93 648 гривен. Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премии.

Зарплата главы Национальной полиции Игоря Клименко за февраль составила 121 435 гривен. Должностной оклад Клименко составил 40 000 гривен, оклад за специальное звание - 2 600 гривен, надбавка за стаж службы - 21 300 гривен, надбавка за выполнение функций эксперта по вопросам тайн - 8 000 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 8 000 гривен, надбавка за специфические условия службы - 41 535 гривен.

Заработная плата секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова за февраль составила почти 88 тыс. гривен. За февраль 2020 года у секретаря СНБО А. Данилова должностной оклад составлял 17 100 гривен, надбавка за выслугу лет - 3 591 гривну, надбавки за работу в условиях режимных ограничений и как государственному эксперту по вопросам тайн - по 3 420 гривен, надбавка за интенсивность труда - 17 100 гривен, премия - 37 800 гривен, зарплата за время командировки - 4 716 гривен, индексация - 723 гривны. Всего начислено заработной платы - 87 870 гривен.

Заработная плата главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, который придерживается поста, за февраль составила 87 399 гривен. Размер оклада Баканова не уточняется. Зарплата указана с учетом надбавок и премий.

Зарплата экс-исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой за февраль составила 63 030 гривен. Венедиктовой начислили денежную компенсацию в размере должностного оклада директора ГБР.

Зарплата, начисленная Арсену Авакову в феврале, составила 60 677 гривен, в том числе должностной оклад - 23 815 гривен, надбавка за выслугу лет - 3 744 гривны, надбавка за интенсивность труда - 10 400 гривен, надбавка за работу с документами, составляющими государственную тайну, - 4 763 гривны, надбавка за выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн - 4 673 гривны, отпускные - 2 374 гривны, командировочные - 13 372 гривны. Материальная помощь в декабре ему не начислялась.

Сумма начисленных в феврале средств экс-министру обороны Андрею Загороднюку составила 42 737 гривен, из которых 22 215 гривен - должностной оклад, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 4 443 гривны, надбавка как эксперту по вопросам тайн -  4 443 гривны, выплаты, рассчитанные из средней заработной платы, - 11 636 гривен.

Зарплаты силовиков за декабрь и февраль:

  Сумма за февраль, грн Сумма за январь, грн
Артем Сытник 202 592 199 826
Назар Холодницкий 177 072 205 775
Руслан Рябошапка 159 197 180 672
Игорь Клименко 121 435 79 900
Алексей Данилов 87 870 99 935
Иван Баканов 87 399 87 399
Ирина Венедиктова 63 030 24 022
Арсен Аваков 60 677 58 746
Андрей Загороднюк 42 737 23 161

Как сообщали Українські Новини, Ирину Венедиктову назначили генпрокуром после того, как Верховная Рада выразила недоверие генпрокурору Руслану Рябошапке.

Ранее сообщалось о том, что Укрэксимбанк выплатил гонорар в полмиллиона гривен председателю набсовета.
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